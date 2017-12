Bugár: Procházka nie je tímový hráč, Radičová má dvere otvorené

Pochoval Ľudovú platformu a Most-Híd chce ešte viac otvoriť pre Slovákov. BÉLA BUGÁR.

11. apr 2014 o 19:42 Dušan Mikušovič

Nesvedčia zmeny, ktorými teraz Most-Híd prechádza, o tom, že sa bojíte, aby ste nedopadli ako Pavol Hrušovský v prezidentských voľbách?

„Nie. My sme už 8. marca na našej republikovej rade prijali uznesenie, ktoré hovorí o tom, že začneme budovať občiansku víziu a dlhodobý program našej strany, ktorý by nemal hovoriť len o tom, čo urobíme za štyri roky, ale aj o tom, ako si predstavujeme život nás všetkých na Slovensku. Ak hovoríte o výsledku prezidentských volieb, ten možno prispel k tomu, že sme vystúpili z Ľudovej platformy, ale k občianskej vízii nie.“

Jednou z tých zmien je vstup Lucie Žitňanskej do strany? Prečo práve ona?

„A prečo nie?“

Možno by sa pár dôvodov našlo...

„Ja teda skúsim prečo áno. Keď sme predstavili občiansku víziu, povedali sme zároveň, že táto vízia je otvorená. To znamená, že kto si myslí, že vie, ako a čo konkrétne na Slovensku riešiť, môže sa pripojiť. Dvere sú otvorené. Luciu Žitňanskú poznáme z Radičovej aj Dzurindovej vlády, naše a jej názory sú podobné alebo sa prelínajú. Ona povedala, že by záujem mala, a tak sme začali spolupracovať. V období, keď Smer valcuje spravodlivosť, keď vidíme, akých kandidátov na ústavných sudcov schválil, skrátka, že nemá záujem očistiť súdnictvo, je načase, aby aj Most-Híd mal odborníka na úrovni podpredsedu strany práve na túto oblasť.“

Doteraz ho nemal?

„Na úrovni podpredsedu nie, doteraz sme mali štyroch podpredsedov, ale pre túto oblasť nie.“

Inak, to sa už dá dopredu povedať, že bude podpredsedníčka? Netreba počkať, či ju prijmú aj členovia?

„Ja som povedal, že ju za podpredsedníčku navrhnem. Ale chodíme spolu medzi našich členov, lebo máme teraz aktívy, a musím povedať, že žne veľký potlesk. Myslím, že jej zvolenie je na sto percent isté.“

Voľby ukázali, že voliči si želajú generačnú výmenu. Žitňanská je v politike od druhej Dzurindovej vlády...

„A ja som politikom dvadsaťtri rokov. Nech sa páči, ak bude schopný a skúsený, ktorý by ma vymenil, budem veľmi rád. Viete, teraz je taká nová móda – nebudujeme politické strany, ale siete. Akoby niekto dopadol tvrdo na zem, len nie nohami, ale hlavou. V parlamentnej demokracii rozhodujú politické strany, nie siete. Nie zoskupenia voličov, ale ľudia, ktorí boli zvolení občanmi a zastupujú ich. Odmietam populistické delenie na starých a nových politikov. Áno, môžeme hovoriť o užitočných a povedzme už bezcenných politikoch, ale ktorí to sú, to posúdia občania.“

Keď ste s tým začali, z vašej generácie lídrov pravice ste už posledný. Dzurinda s Miklošom sa stiahli, Hrušovský prehral. Vy teda ešte nemáte pocit, že je čas odísť?

„Ja už som mal ten pocit dávno, možno sa pamätáte, v roku 2007. Vtedy som to myslel vážne. No začali prichádzať požiadavky, nie od poslancov, s ktorými som neskôr odišiel z SMK a založil Most-Híd, ale od občanov, aby som pokračoval. A nakoniec, vidíte, ako dopadli voľby v roku 2010 či v roku 2012, napríklad z hľadiska preferenčných krúžkov. Ak ma ľudia nebudú chcieť, okamžite to vycítim, nebojte sa.“

Ešte k Žitňanskej. Nebude teda len ďalšou tvárou, ktorej budú ľudia na bilborde lepiť nálepku Gorily?

„Prečo by na ňu lepili nálepky Gorily?“

Pretože si ju môžu spojiť s tým obdobím, a pretože ich lepia na väčšinu pravicových politikov. Ale to je len metafora – smerujem k tomu, či je politikom, ktorý reštartuje politiku Mosta.

„Minimálne môže reštartovať slovenský pilier Mosta. Aj médiá prispeli k tomu, že ak sme mali menšinovú tému, okamžite to rozpracovali a vysielali, no keď sme hovorili k rómskej problematike či ekonomickým veciam, niektorí to spomenuli, a niektorí ani nie. V hlavách väčšiny sme stále ďalšia maďarská strana, ktorá si tam na ozdobu pichla pár Slovákov. Ale tak to nie je. Ak hovoríme o reštarte, Lucia Žitňanská nám v tom môže pomôcť.“

Môže na severe Slovenska bodovať lepšie ako Andrej Hrnčiar, ktorý je primátor Martina, dokonca matičiar?

„Áno. Pán Hrnčiar sám povedal, že hlavný dôvod, prečo odchádza, je ten, že nevedel rozšíriť myšlienku strany spolupráce. Dokonca mu vypisovali listy, kde mu pomaďarčili meno a oslovovali ho András Fazekas. Nemal to tam ľahké a ja tomu aj rozumiem. Buď na to máte povahu, že sa viete vzchopiť a pracovať, alebo vás to trochu zabrzdí. Pán Hrnčiar asi cítil, že ho to brzdí, a rozhodol sa odísť. No nepohádali sme sa preto.“

Nebolo by pre slovenského voliča prijateľnejšie, keby bol predsedom Mosta Slovák? Je vôbec možné, aby bol predsedom Slovák?

„Prečo nie? O tom rozhodujú delegáti na sneme. Nemôžeme sa na Most dívať, že predsedom musí byť Maďar alebo Slovák, alebo povedzme Rusín. Dívajme sa na to tak, že je tu strana, ktorá sa snaží práve medzi Slovákmi a Maďarmi, kde historicky existujú traumy, hľadať prienik. A vyzerá to tak, že zatiaľ sa nám darí, aj keď myslím, že máme na viac.“

Žitňanská pri vstupe do Mosta niekoľkokrát zopakovala, že nepatrí ku konzervatívnej pravici. Určite viete, koľko vašich poslancov podporilo pôvodný opozičný návrh o ústavnej definícii manželstva...

„Samozrejme, ôsmi alebo deviati.“

Presne, deväť z trinástich. Lucia Žitňanská zasa patrila k tým poslancom, ktorí hlasovali za návrh registrovaných partnerstiev od SaS. Nehrozia medzi vami od začiatku ideové rozpory?