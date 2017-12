Z Ukrajiny môžu prísť státisíce utečencov, varuje analytik Duleba

Alexander Duleba poukazuje na Bielorusko, z ktorého odišli do Litvy alebo Poľska až dva milióny ľudí.

BRATISLAVA. V prípade lokálnej vojny na Ukrajine môžu na Slovensko prísť až státisíce utečencov, čo je oveľa viac, ako dokážeme podľa ministra vnútra Roberta Kaliňáka prijať.

V relácii televízie TA3 V politike to povedal šéf Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku Alexander Duleba.

"Ak sa Rusko rozhodne vojensky zakročiť, budeme čeliť obrovskej kríze, pretože sa fakticky začne vojna," reagoval Duleba na nedeľňajšiu operáciu ukrajinskej polície, ktorá sa rozhodla zasiahnuť proti ozbrojencom v meste Slovjansk, kde proruskí separatisti v sobotu obsadili vládne budovy.

Zásah Ruska by bol podľa Dulebu ďalším narušením medzinárodného mieru a poriadku.

"Keď bude vojna v susednej krajine, môže to mať dôsledky priamo na susedov krajiny," myslí si.

Slovensku by podľa odborníka na zahraničnú politiku hrozila veľká migračná vlna.

Z Bieloruska podľa Dulebu za posledných desať rokov odišli, či už z ekonomických, alebo politických dôvodov, zhruba dva milióny obyvateľov. Polovica z nich sa usadila v susednej Litve alebo v Poľsku.

"Ak by mal platiť tento migračný potenciál Ukrajiny, v prípade krízy by to mohlo byť šesť až deväť miliónov Ukrajincov, z ktorých keby sa polovica usadila v susedných krajinách, mali by sme tu utečenecké tábory. A nebolo by to len pár tisíc miest, čo oznámil minister vnútra, ale hovorili by sme o oveľa vyšších počtoch," konštatoval.

Podľa Dulebu by vojna u nášho východného suseda mohla na Slovensko vyhnať aj niekoľko stotisíc ľudí.

"Hovorím o prípade, že by vojna nemala pokračovanie, že by bola lokálna," dodal.