Kiskov hovorca by mal za prezidenta aj rozmýšľať

13. apr 2014 o 18:04 Ján Krempaský

Nemusí byť Alain Delon, dôležitá je charizma, ktorú človek vyžaruje, myslí si o prezidentovom hovorcovi niekdajší šéf asociácie hovorcov.

BRATISLAVA. Kto bude hovorcom prezidenta Andreja Kisku a aký by vlastne hovorca mal byť?

„Pokým to nie je dohodnuté, nepatrí sa o tom hovoriť,“ povedal o mene budúceho hovorcu nového prezidenta šéf Kiskovej volebnej kampane Rado Baťo.

Možnosť, že by to bol on, už v minulosti vylúčil.

Nádej na zmenu

Hovorcovia Václav Havel:

prekladateľ, spisovateľ a psychológ Michael Žantovský,

spisovateľ, novinár a odborník na etiketu Ladislav Špaček Michal Kováč:

novinár a bývalý riaditeľ Slovenského rozhlasu Vladimír Štefko;

Anton Bódis Rudolf Schuster:

novinár, bývalý riaditeľ ČSTK Michal Stasz,

pedagóg, historik, spisovateľ Jozef Leikert,

novinár, neskôr šéf syndikátu novinárov Ján Füle; Ivan Gašparovič:

novinár Marek Trubač.

„Vkladám veľkú nádej do toho, že príde niekto a začne upravovať komunikačné nastavenie v krajine,“ hovorí bývalý šéf Asociácie hovorcov Slovenska a hovorca ZSE Ján Orlovský.

Dúfa, že z komunikácie budúceho prezidentovho hovorcu vypadne arogancia.

„Že my vieme všetko a vy len šúchajte nohami a čakajte, kým zase budú najbližšie voľby, aby ste nám mohli odovzdať svoj hlas.“

Súhlasí s ním aj niekdajšia moderátorka politických relácií a dnes PR odborníčka Silvia Kušnírová.

„Nový prezident a jeho hovorca majú jedinečnú šancu úplne predefinovať doterajšie vnímanie prezidenta a urobiť z jeho úradu dôveryhodnú značku.“

„Úplne najzákladnejšia charakterová vlastnosť hovorcu je nikdy neklamať,“ tvrdí Orlovský.

Pripúšťa však, že niekedy nemusí dať kompletnú informáciu, ale „dôležité je neklamať“.

Vladimír Štefko (vľavo) bol takmer päť rokov hovorcom Michala Kováča,

Ján Füle tri roky hovorcom Rudolfa Schustera. FOTO – ARCHÍV SME

Stratég, psychológ, marketér

Dôveryhodnosť považuje za najdôležitejšiu vlastnosť prezidentovho hovorcu aj Kušnírová.