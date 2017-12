Ombudsmanka vidí v Kotlebových novinách trestný čin

Banskobystrický župan Marian Kotleba v krajských novinách oslavuje vojnový slovenský štát.

14. apr 2014 o 11:19 SITA

BRATISLAVA. Za obsah najnovšieho čísla Banskobystrického samosprávneho kraja Náš kraj, ktorý okrem iného ospevuje vojnový slovenský štát a propaguje predsedu kraja Mariana Kotlebu, je podľa tlačového zákona zodpovedný vydavateľ.

Ako uviedla ombudsmankina poradkyňa pre komunikáciu a médiá Alena Kuišová, mesačník vydáva krajská samospráva.

Časopis bude riešiť polícia

Podľa ombudsmanky Jany Dubovcovej môže ísť v tomto prípade o podozrenie zo spáchania trestného činu popierania, schvaľovania holokaustu a zločinov politických režimov.

"Pokiaľ sa v mesačníku schvaľuje alebo ospravedlňuje režim založený na fašistickej ideológii, teda napríklad slovenský štát z rokov 1939 až 1945, môže ísť o podozrenie zo spáchania trestného činu," poznamenala.

Aktuálnym číslom mesačníka Náš kraj, ktoré vyšlo v náklade 240-tisíc kusov, sa bude zaoberať polícia.

Poslanci peniaze stopli

Zastupiteľstvo schválilo v piatok rozpočet kraja na tento rok, ktorý nepočíta s financovaním mesačníka Náš kraj. V pôvodnom návrhu naň vyčlenili 150-tisíc eur.

Kotleba po zasadnutí povedal, že z piatich zmluvne objednaných čísel mesačníka Náš kraj už vyšli dve a myslí si, že aj zvyšné tri čísla Banskobystrický kraj vydá.

"Keby aj neboli v rozpočte na to peniaze, že by sme sa nakoniec naozaj s poslancami nedohodli, tak nevidím problém zafinancovať to aj z iných zdrojov ako z krajských,“ dodal.