Bývalí príslušníci ŠtB Babiša na súde podržali

14. apr 2014 o 15:46 TASR, Matúš Burčík

Autor správy o získaní Andreja Babiša za agenta tvrdí, že je to podvrh. Ďalší svedok povedal, že má výpadok pamäti.

BRATISLAVA. Správu o získaní Andreja Babiša za agenta ŠtB s krycím menom Bureš vypracoval v novembri 1982 operatívec Július Šuman.

Viazací akt podľa dokumentu vykonal 11. novembra 1982 medzi 16.30 a 18.00 v bratislavskej reštaurácii U obuvníka.

Po 31 rokoch Šuman vypovedá na súde v Babišovom spore s Ústavom pamäti národa a všetko popiera.

Pred pojednávaním Šuman na otázku, či je Šuman, odpovedal, že nie. Na chodbe tvrdil, že tam čaká na niečo iné.

Sudkyňa Zuzana Doricová sa ho hneď na začiatku opýtala, či ho pred výsluchom v kauze Babiš niekto kontaktoval. Odpovedal, že nikto. SME ho kontaktovalo dvakrát. Raz s ním aj osobne hovorilo.

Nikdy sa nestretli

Žalobu podal v januári 2012, keď ako úspešný podnikateľ vstupoval do politiky.

Na pojednávaní v januári tohto roka Babiš označil kauzu za výmysly skorumpovaných médií.

V pondelok na súd neprišiel, povolili konanie v jeho neprítomnosti.

O jeho spolupráci svedčia okrem osobného spisu Bureš aj ďalšie zväzky Oko, Vojak a Bauer.

Babišova obhajoba stojí na tvrdení, že ŠtB ho viedla ako fiktívneho agenta.

„S Babišom som sa nikdy nestretol. Nepoznám ho,“ vypovedal Šuman, ktorý má teraz 62 rokov.

Potvrdil len, že pred zaevidovaním Babiša ako agenta viedol na neho spis dôverníka, o ktorom však on nič nevedel.

Stretnutie U obuvníka sa podľa Šumana nikdy neuskutočnilo. Správu o získaní Babiša k spolupráci mu údajne v roku 1982 predložil na podpis jeho nadriadený Rastislav Mátray.

„Odmietol som to podpísať. Napokon som tak učinil na priamy príkaz,“ tvrdí Šuman.

Pamätá si to vraj preto, že išlo o prípad, ktorý sa vymykal z bežnej praxe. Nikdy pred tým ani potom sa s takým postupom nadriadeného nestretol. Prečo by to jeho šéf robil práve v Babišovom prípade, nevedel povedať.

Mátray, ktorý podľa správy bol tiež pri viazacom akte, už zomrel.

So spisom údajne Šuman ďalej nerobil nič. Odložil ho do trezoru. V roku 1983 ho vrátil Mátrayovi. „Čo s ním ďalej robil, neviem.“

Občerstvenie na Bureša

Vysvetlenie má Šuman aj k výdavkom za občerstvenie, ktoré sú s Burešovom spise zaznamenané.