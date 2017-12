Čaplovič chce stopnúť zneužívanie štipendií, robí ďalšie zmeny

Študenti dokladali fiktívne darovacie zmluvy, aby mali nárok na štipendium. Dary preto prestanú zohľadňovať.

16. apr 2014 o 17:10 SITA





BRATISLAVA. Ministerstvo školstva chce zabrániť vysokoškolákom, aby zneužívali systém pri získavaní sociálnych štipendií.

Prichádza preto s novelou vyhlášky o priznávaní sociálneho štipendia.

Po novom by sa ako príjem pri samostatnom posudzovaní študenta nemali zohľadňovať peniaze, ktoré získa darovaním.

Ako uvádza ministerstvo školstva v dôvodovej správe, reagujú tak na prax, keď študenti dokladajú fiktívne darovacie zmluvy, aby mali na štipendium nárok.

Vlaňajšie zmeny nestačili

So zmenami, ktoré mali stopnúť zneužívanie sociálnych štipendií, prišiel rezort školstva už minulý rok, teraz prichádza s ďalšími. Platiť by mali od budúceho akademického roku.

Problematickým sa po poslednej novele vyhlášky stalo preukazovanie príjmu študenta prostredníctvom daru na samostatné posudzovanie, tvrdí rezort školstva.

Podľa vyhlášky totiž musí každý študent v prípade, ak nežije s rodičmi, za predchádzajúci kalendárny rok preukázať príjem vo výške najmenej 12-násobku sumy životného minima plnoletej fyzickej osoby.

V súčasnosti sa za príjem považuje aj príjem z darovania.

"Niektorí žiadatelia tak začali preukazovať príjem vo forme daru, čím dochádza k zneužitiu uvedeného príjmu," tvrdí rezort.

Ide o prípady, keď na základe daru od rodičov alebo iných príbuzných študent preukazoval príjem, ktorý stačil na to, aby ho posudzovali samostatne.

"Ak by tento príjem nepreukázal v požadovanej výške, posudzoval by sa spoločne s rodičmi, a teda by sa zohľadňovali aj ich príjmy, čím by mu nevznikol nárok na priznanie sociálneho štipendia alebo by mu vznikol nárok na priznanie sociálneho štipendia v nižšej výške," vysvetľuje ministerstvo.

K zníženiu podľa rezortu nedôjde

Rezort školstva preto vyhlášku upravuje tak, aby sa študent posudzoval spoločne s rodičmi, aj keď dostane finančné prostriedky na základe darovacej zmluvy.

Podľa rezortu školstva je totiž problematické dokázať, že darovacia zmluva je platná. Vysoká škola, ktorá o priznaní štipendia rozhoduje, totiž nemá možnosť posudzovať jej platnosť.

Problémom pri zisťovaní, či reálne k darovaniu došlo, je aj to, že darovacia zmluva nevyžaduje písomnú formu a za finančný dar sa neplatí daň z príjmu.

Okrem toho tiež väčšina darovacích zmlúv bola podľa ministerstva stanovená na sumu 2 400 eur, teda približne na takú sumu, ktorá je potrebná na to, aby študent štipendium pri samostatnom posudzovaní získal (12-násobok sumy životného minima jednej plnoletej fyzickej osoby predstavuje sumu 2 377,03 eura).

Podľa ministerstva zmenami nedôjde k zúženiu okruhu poberateľov sociálneho štipendia, len sa zamedzí podávanie špekulatívnych žiadostí.

Rezort predpokladá, že nová právna úprava zabezpečí úsporu finančných prostriedkov vynakladaných na sociálne štipendiá.