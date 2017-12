Scientológa z Fondu národného majetku by Kaliňák odvolal

Odvolanie Martina Wiedermanna by bolo podľa ministra vnútra najjednoduchším riešením.

16. apr 2014 o 20:49 Miroslav Kern

BRATISLAVA. Kým premiér Robert Fico (Smer) nemieni komentovať priaznivca scientológie na čele Centráneho depozitára cenných papierov (CDCP) a Fond národného majetku ho bráni, minister vnútra Robert Kaliňák (Smer) považuje scientológov za riziko aj po prezidentských voľbách.

„Scientologická cirkev je bez pochýb bezpečnostným rizikom,“ hovoril v stredu Kaliňák. Sám bol vraj svedkom, ako viacerým právnickým aj fyzickým osobám pre vzťahy s touto organizáciou štát odoberal previerky.

„FNM by v tejto veci určite mohol urobiť nejakú diskusiu na túto tému. Určite by som im to odporúčal.“

Na otázku, či by mal teda fond Martina Wiedermanna odvolať, odpovedal, že „to je jedna z ciest, ktorá by to najjednoduchšie vyriešila“.

Malatinský nemá názor

„Nemám na to názor,“ povedal zasa na otázky o Wiedermannovi minister hospodárstva Tomáš Malatinský (za Smer).

CDCP spravuje veľké množstvo neverejných informácií o slovenských akciových spoločnostiach. Pozná napríklad detailne ich akcionársku štruktúru či osobné údaje akcionárov. Takéto informácie sa bežne bez súhlasu firmy verejnosť nedozvie.