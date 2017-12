Exprokurátorka Mišíková sa stala advokátkou

Mala povesť bojovníčky s mafiou. Z prokuratúry odišla pre spory s námestníkom Petrom Šufliarskym.

17. apr 2014 o 11:16 TASR

Eva Mišíková mala povesť bojovníčky s mafiou. Z prokuratúry odišla pre spory s námestníkom Petrom Šufliarskym.

BRATISLAVA. Exprokurátorka Generálnej prokuratúry Eva Mišíková, ktorú médiá označovali za bojovníčkou s organizovaným zločinom, sa stala advokátkou.

Bývalá zástupkyňa riaditeľa odboru osobitného určenia Mišíková sa vzdala funkcie prokurátora k 1. januáru tohto roku.

"Môžem vám potvrdiť, že 26. marca som zložila advokátsky sľub a bola som zapísaná do zoznamu advokátov. Samozrejme, primárne sa budem zaoberať trestným právom, ale aj pracovným, rodinným a občianskym a to podľa povahy veci," potvrdila pre agentúru TASR Mišíková.

Po prvý raz sa informácie o ukončení pôsobenia Mišíkovej na prokuratúre v médiách objavili v polovici októbra.

V januári v rozhovore pre časopis Týždeň uviedla, že "jednoznačne dôvodom jej odchodu z prokuratúry, kde pôsobila 40 rokov, sú spory s námestníkom generálneho prokurátora pre trestný úsek Petrom Šufliarskym. "Napriek môjmu veku sa necítim opotrebovaná," povedala vtedy.

Mišíková pôsobila na odbore osobitného určenia, ktorý sa zaoberá najvážnejšími prípadmi organizovaného zločinu.

Prokurátorka dozorovala viaceré mediálne známe kauzy ako napríklad kyselinárov, dvojnásobnú vraždu v Moste pri Bratislave, prípad takzvanej bytovej mafie alebo policajný gang, ktorý zavraždil Jána Kubašiaka v Polomke. Pracovala aj na prípade banskobystrického bossa Mikuláša Černáka.

Bola aj pri rozhodovaní o väzbe Karola Mella, ktorého neskôr pre chybu súdu museli prepustiť a Mello následne utiekol do Belize. Okrem iného do sporu so Šufliarskym sa dostala práve v kauze Mella.

Mišíková kandidovala v roku 2010 za generálnu prokurátorku.