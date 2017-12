Učitelia chcú, aby monitor písali aj žiaci na osemročných gymnáziách

Podľa učiteľov sú dnes výsledky Testovania 9 neobjektívne, pretože nezohľadňujú vedomosti všetkých žiakov.

18. apr 2014 o 11:32 TASR

BRATISLAVA. Učitelia žiadajú, aby monitor, ktorý každoročne v marci preveruje vedomosti deviatakov, písali aj žiaci v rovnakom veku na osemročných gymnáziách.

"Je trochu nepochopiteľné, prečo sa už tento rok nezúčastňovali žiaci osemročných gymnázií Testovania 9," napísala v analýze nedávneho Testovania 9 Slovenská komora učiteľov (SKU).

Argumentujú, že tohtoroční žiaci v štvrtom ročníku osemročných gymnázií, t. j. v kvarte, sú prvým ročníkom, ktorý bol prijatý na osemročné gymnáziá po ukončení piateho ročníka základnej školy.

"To znamená, že štátny vzdelávací program, podľa ktorého sa vzdelávali, je úplne zhodný so štátnym vzdelávacím programom žiakov deviateho ročníka základných škôl," tvrdia pedagógovia.

Gymnáziá: Nekopírujeme základné školy

Ministerstvo školstva aj Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM), ktorý testovania zastrešuje, sa zhodujú, že o tomto kroku treba rokovať najmä so zástupcami štátnych gymnázií.

"O možnom testovaní žiakov osemročných gymnázií sa bude diskutovať najmä s predstaviteľmi Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií, najmä z aspektu posúdenia obsahov vzdelávania základnej školy a osemročného gymnázia," povedal hovorca ministra školstva Michal Kaliňák.

Predseda asociácie Pavel Sadloň hovorí, že učitelia nemajú presné informácie, ako sú nastavené štátne vzdelávacie programy. "My určite nekopírujeme základnú školu," zdôraznil.

Výstup z testovania by preto podľa neho ani nebol porovnateľný s výsledkami deviatakov na základných školách.

Podľa šéfky NÚCEM Romany Kanovskej treba pred zavedením testovania žiakov v kvarte na osemročných gymnáziách najprv povedať, aký účel by to sledovalo.

Učitelia argumentujú tým, že výsledky Testovania 9 sú neobjektívne, pretože nezohľadňujú vedomosti všetkých žiakov v príslušnom veku.

Popri žiakoch osemročných gymnázií sa testovania nezúčastňujú ani žiaci, ktorí odchádzajú z ôsmeho ročníka základných škôl do bilingválnych gymnázií.

Kanovskej sa tento argument nepozdáva. "Výsledky zodpovedajú tomu, aký máme momentálne stav vzdelávania na základných školách v deviatom ročníku," uviedla.

Problém vidí skôr v tom, že deti boli vyňaté z piatych ročníkov na osemročné gymnáziá a tvrdí, že na Slovensku je príliš silná selekcia žiakov.

Testovať budú naostro aj piatakov

Od budúceho roka budú na Slovensku po prvýkrát otestovaní naostro aj piataci.

Riaditeľka NÚCEM hovorí, že práve to by mohlo byť vstupenkou na osemročné gymnázium ako prijímačkový test.

"A možno potenciálne testovanie kvarťanov by tých najšikovnejších a najlepších pustilo do toho vyššieho stupňa od kvinty do oktávy," dodala.

Témou testovania kvarťanov sa podľa Kanovskej bude zaoberať Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií koncom mesiaca na svojom rokovaní v Tatrách.