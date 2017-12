Evanjelická farárka: Prajem všetkým cirkvám, aby prijali ženy

ANNA OLEXOVÁ-ADAMOVIČOVÁ bola jednou z prvých ženských duchovných u nás.

18. apr 2014 o 17:56 Juraj Koník

Na teologickej fakulte začala študovať práve v roku, keď v evanjelickej cirkvi na Slovensku bola vysvätená prvá žena. ANNA OLEXOVÁ-ADAMOVIČOVÁ hovorí o Veľkej noci ako o víťazstve, zakotvenie manželstva v ústave nevidí ako jeho záchranu, otázky homosexuality nevníma ako najväčší problém súčasnosti a pápeža Františka si váži, drží mu palce.

Prečo je pre evanjelikov najväčším sviatkom v roku Veľký piatok a pre katolíkov Veľkonočná nedeľa?

„Nazdávam sa, že takto otázka nestojí. Áno, pre nás je Veľký piatok veľkým a významným dňom. Je to vrchol života a diela Pána Ježiša Krista. Vchádza do Jeruzalema ako kráľ, ale netradičným spôsobom, napriek tomu ho zástupy vítajú ako kráľa. No o pár dní sa situácia zmení a mnohí z tých istých ľudí, čo ho nadšene vítali, teraz volajú: „Ukrižuj!“ Už sú ovplyvnení davovou psychózou. Potom na Zelený štvrtok prichádza s učeníkmi na Olivetskú horu, do Getsemanskej záhrady. Tam prežíva mimoriadne ťažký zápas. Modlitebný. Ten sa končí tým, že povie svojmu nebeskému Otcovi: Nech sa stane tvoja vôľa. Je však v tom zápase sám, lebo jeho najbližší - učeníci spia. To sú v živote najťažšie chvíle, ostať osamotený v ťažkej, rozhodujúcej životnej situácii. Potom nasleduje známy Judášov bozk zrady. A za tým už udalosti nasledujú rýchlo. Pašie, celá história Kristovho utrpenia, o tom svedčia. Pašie si čítam vždy znova a čítam si ich nahlas, najmä tie známe Slová Kristove z kríža. Je to sedem viet, ktoré na kríži Ježiš Kristus vyslovil. Nádherne ich zhudobnil Haydn. Keď napríklad Pán Ježiš prosí: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia – je to úžasné. Z výšky kríža, v bolestiach, ktoré si nevieme ani len predstaviť. A keď vysloví: Dokonané! - tým vlastne povie: Zvládol som to. Necúvol som. Splnil som, naplnil som to, na čo som prišiel na svet. Je to síce vyslovené z posledných síl, ale je to podľa mňa Kristovo víťazné zvolanie. A ja si toto Jeho slovo konfrontujem so sebou a pýtam sa: urobila som ja všetko, čo som mala urobiť? Ako človek, ako žena, ako matka, ako farárka? Ľudia všelijako vnímajú Veľkú noc - socializmus napríklad chcel z Veľkej noci urobiť sviatky jari tak, ako z Vianoc sviatky rodiny alebo dokonca sviatky zimy. Ale Veľká noc je o inom. Je to o obetujúcom sa Ježišovi Kristovi na kríži na Golgote a o jeho vzkriesení, o víťazstve života nad smrťou.“

Práve pre to víťazné Dokonané je to najväčší sviatok?

„Pre plné víťazstvo Ježiša Krista je Veľká noc pre nás takým veľkým sviatkom. Veľký piatok, ukrižovanie Kristovo, ale práve tak aj Veľkonočná nedeľa, sviatok Kristovho vzkriesenia, sú dva vrcholy, ktoré patria k sebe. U nás na Slovensku sa oveľa viac svätia Vianoce, sviatky narodenia Ježiša Krista, než Veľká noc. Pritom Vianoce boli v cirkvi uplatňované oveľa neskôr. Prvým kresťanským sviatkom bola práve Veľká noc, pamiatka ukrižovania a vzkriesenia Ježiša Krista.“

Okrem komunistických zásahov do kresťanských sviatkov miešajú sa aj do Veľkej noci rôzne pohanské rituály. Neprekážajú vám oslavy napríklad s korbáčmi a vajíčkami?

„Tie folklórne prejavy sú predsa milé, súvisia určite aj s oslavou jari. Iste, boli tu pohanské náboženstvá. Veď ľudia si všímali dianie v prírode. Kedysi pradávno ešte zberači a lovci občas zdvihli hlavy aj k oblohe. Skúmali, čo sa deje. A prežívali to. Že neskôr s príchodom kresťanstva dostávali novú náplň, je len prirodzené. Pán Darwin bol veriaci človek, vývojovou teóriou nehlásal nič proti Pánu Bohu. Ako veriaci človek za všetkým dianím vidím a vnímam Božiu moc a múdrosť, Božiu vôľu. A je skvelé, že vďaka ľudskému mozgu, tiež Božiemu daru, môže človek, ľudstvo, odkrývať stále viac a viac veľké tajomstvá života. To, čo bolo dlhé veky skryté, sa nám stáva zjavným a známym.“

Náboženstvo výrazne prerastá do politiky. Politici sa snažia v ústave zakotviť ochranu manželstva. Je to nevyhnutné?

„Pre mňa je manželstvo zakotvené predovšetkým v Božom slove, v diele a pláne stvorenia. Nie som si načistom, pokiaľ ide o zámer zakotviť otázku manželstva do ústavy. Chápem dobrý úmysel. Ale neviem, či práve toto zachráni a ochráni manželstvo. Bolo by dobré o manželstve hovoriť viac, častejšie a pozitívne. Ukazovať aj dobré príklady. Nie to, čo sa na ľudí valí z obrazoviek, toľko nevery, náhodných vzťahov, frivolnosti. To všetko predsa zneucťuje a znevažuje manželstvo aj manželských partnerov. Pre mňa je manželstvo posvätný zväzok, zväzok muža a ženy, na celý život. Je zakotvené v Božom, stvoriteľskom poriadku, a musí byť založené na tom najposvätnejšom cite, vyjadrenom tým krátkym slovkom - láska. Takýto vzťah dvoch ľudí, muža a ženy má vyústiť do manželstva. Manželstvo, to nie je, ako niektorí radi cynicky hovoria, len papier. Manželstvo je vyjadrením vzájomného citu, ale je aj výrazom úcty, dokladom, že si vážim partnera natoľko, že mu napríklad ponúknem svoje meno. Manželstvo má byť dobrým, bezpečným miestom aj pre deti, ktoré sa tu majú cítiť aj naozaj v bezpečí. Manželstvo má obrovský dosah. Je to vlastne aj zaviazanie sa, že neopustí jeden druhého v ťažkostiach, ak prídu. Je to teda oveľa, oveľa viac než kamarátstvo alebo priateľstvo, je to dôvera, že ma partner ani nezradí, ani neponíži, naopak, istota, že si váži jeden druhého. Ak sa robia pochody za rodinu, na podporu rodiny, to je v poriadku. Súhlasím. A nech sa len o rodine hovorí často a na úrovni, nech sa ukazujú čím viac príklady pekných, dobrých rodín. Tých opačných je totiž príliš veľa.“

Nie je snaha zakotviť manželstvo v ústave odkazom napríklad homosexuálnym párom, že ich vzťah nebude nikdy na tej úrovni ako vzťah muža a ženy?

„Homosexualita nie je nič nové. Spomína sa už v Biblii, v Starom zákone. Ale čo je nové, že predtým to bolo viac-menej tabu, nehovorilo sa o tom nielen verejne, ale najmä tak veľa. Prekáža mi, že sa to príliš často zdôrazňuje. Nie som určite sama, keď poviem, že ľudí znechucujú tie rôzne verejné pochody. Viem, v minulosti bola homosexualita priam trestným činom, spisovateľ Oscar Wilde dokonca bol väznený, v americkej armáde to tiež bolo dlho neprípustné. Netrúfam si to hodnotiť, nie som odborník. Viem však, že mnohí rodičia dospievajúcich detí sa toho boja. Raz mi otec ženícha, keď prišiel ohlásiť synov sobáš, povedal: Nech si vyberie kohokoľvek, len nech je to žena. Príliš sa z tejto problematiky robí veľká kauza. Homosexuálny vzťah, teda vzťah dvoch žien alebo dvoch mužov, chcem čestne považovať za partnerstvo. Nie za manželstvo. Takým ľuďom je zrejme homosexualita daná. V génoch. Mnohí tým osobne veľmi trpia, že sú iní. Predsa ich za to nebude spoločnosť šikanovať.“

Hnutie na ochranu manželstva ide ďalej a chce usporiadať referendum napríklad na obmedzenie možnosti adopcií homosexuálmi.

„V tom zostávam striktná. Adopcia detí nie. Zatiaľ som nedospela k inému presvedčeniu a asi ani nedospejem. Ale úprimne povedané, koľko detí vyrastá v normálnej rodine, ale sú tam zvady, urážky, násilie. To pripúšťame? S tým sa zmierujeme? Aj tomu sa predsa musíme venovať s celou vážnosťou. Žiadna tolerancia k násiliu v rodine.“

Sú evanjelici liberálnejší než katolíci?