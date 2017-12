Sulík: Návrat odídencov z Nova do SaS je nemožný

Šéf SaS by si síce vedel predstaviť nejakú liberálno-pravicovú stranu, ale nevidí v súčasnosti na jej vznik dôvod.

19. apr 2014 o 11:32 SITA

BRATISLAV. Návrat odídencov, ktorí našli útočisko v strane Nova, naspäť do SaS je podľa predsedu strany Richarda Sulíka nemožný.

„Ja som rád, že tí ľudia sú preč. Táto kapitola je pre mňa uzavretá,“ povedal v rozhovore pre agentúru SITA.

SaS bude podľa neho radšej so šiestimi, alebo siedmimi percentami, ale bude jasne čitateľná a pre tých, ktorí ju volia, ktorí získajú dôveru v SaS, bude strana pevná solídna alternatíva.

„Na nás sa budú vedieť na 100% spoľahnúť, čo z nás môže vystať, čoho sme schopní a čo v žiadnom prípade robiť nebudeme,“ povedal.

Sulík by si síce vedel predstaviť nejakú liberálno-pravicovú stranu, ale nevidí v súčasnosti na jej vznik dôvod. V kuloároch sa hovorí, že SDKÚ a SaS by mali mať k sebe bližšie a spájať sa.

„Neviem na to teraz odpovedať. SaS je strana, ktorá má svoj jasný profil, ktorá možnože nepresvedčila 50% voličov, ale presvedčila svojich stabilných 6-7% voličov. Veľa voličov volí SaS preto, lebo SDKÚ má príliš mnoho korupčných káuz. My nemáme žiadnu. Boli by to iritácie pre voliča tak, ako keď sa Nova spojila s odídencami z SaS,“ povedal Sulík.

SaS však dokáže v pravici podľa Sulíka spolupracovať na každom projekte, kde sa zhodnú.

„Keď dôjde zákon o rovnej dani, tak tam budem prvý za nimi bežať, aby sme išli spolu na tlačovku. Spolupracovať určite budeme, ale spájať sa znamená paušálne vopred povedať, že budeme s nejakými vecami v budúcnosti súhlasiť a to nespravíme,“ dodal.