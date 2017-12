Maďarič kritizuje malých Maďarov za slovenčinu, aj keď v teste uspeli

Ministerstvu sa nepáči slovenčina žiakov z juhu. Odvoláva sa na test, v ktorom však dopadli nad očakávania.

22. apr 2014 o 20:44 Dušan Mikušovič

Ministerstvu kultúry sa nepáči slovenčina žiakov z juhu. Odvoláva sa na test, v ktorom však dopadli nad očakávania.

BAKA. V základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským v dedinke Baka práve zazvonilo na veľkú prestávku. Deti sa hrnú von z tried a vybiehajú na dvor.

Slovenčinu nepočuť. Z tisícky miestnych sa viac ako deväťsto ľudí hlási k maďarskej národnosti, po slovensky teda nerozprávajú ani v rodinách.

„Deti sa so štátnym jazykom často po prvý raz poriadne stretávajú až tu,“ hovorí riaditeľka základnej školy Anikó Makkyová.

V triedach majú jednu hodinu slovenčiny v rozvrhu každý deň, tretiakom v týždni pridali ešte hodinu navyše.

video //www.sme.sk/vp/29762/

Na kultúre sú nespokojní

Úspešnosť Slovná zásoba – 76,0 %

Čítanie s porozumením – 67,9 %

Písomný prejav – 66,8 % (súčasťou bol aj sloh, ktorý polovica žiakov nezvládla) Zdroj: Národný ústav certifikovaných meraní

Slovenčina malých Maďarov sa nepáči Maďaričovmu ministerstvu kultúry. Kritizuje ju v novej správe o používaní štátneho jazyka.

„Ich vedomosti a zručnosti nezodpovedajú požiadavkám vzdelávacieho štandardu,“ píšu s tým, že až na dvoch pätinách hodín slovenčiny sú maďarskí žiaci málo aktívni.

Úradníci by preto chceli zlepšiť vzdelávanie učiteľov a deti „pravidelne konfrontovať so štátnym jazykom“. To znamená vodiť ich do divadiel či dokonca posielať do letných jazykových táborov.