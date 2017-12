Súkromné školy bojujú za to, aby im nevzali peniaze

Školy sa boja že stratia časti peňazí od štátu, spúšťajú kampaň Za rovné školstvo.

23. apr 2014 o 13:29 tasr, sita

BRATISLAVA. Deti zo súkromných škôl majú dostať iba 70 percent zo sumy finančných prostriedkov, ktorými štát prispieva na vzdelávanie detí v štátnych a verejných školách.

Podľa predstaviteľov súkromných škôl to vyplýva z návrhu nového zákona o financovaní škôl a školských zariadení, ktorý má vláda schváliť v júni tohto roka a mal by platiť už od januára 2015.

Súkromné školy dostávajú v súčasnosti rovnaký normatív ako školy štátne.

"Rezort školstva na tento rok pripravuje nový zákon o financovaní, ktorý bude zohľadňovať aj to, že súkromné školy majú na rozdiel od verejných škôl priestor na získavanie príjmov zo školného," uviedol v stredu hovorca ministerstva školstva Michal Kaliňák.

O zákone budú podľa neho ešte rokovať so školskými partnermi.

Asociácia hovorí o deštrukcii siete

Podľa predstaviteľov súkromných škôl takéto opatrenie spôsobí problémy a môže viesť k deštrukcii siete škôl a školských zariadení.

"Každá škola hospodári s prideleným počtom finančných prostriedkov. Ak sa to má zmeniť a zmení sa to v polovici školského roku, tak to isto významným spôsobom zasiahne do rozpočtov každej jednej školy," uviedla šéfka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Saskia Repčíková.

Ako dodala, súkromné školy budú musieť zvážiť, či budú v tom prípade od rodičov požadovať vyššie školné.

"V prípade 50 percent škôl, ktoré vôbec nevyberajú školné od rodičov, to bude viesť k tomu, že buď školu zatvoria, alebo tie príspevky budú musieť vyberať," dodala.

Podľa Repčíkovej takéto znenie zákona je v rozpore nielen s ústavou, ale aj s európskym právom a verí, že k takejto diskriminácii nepríde.

Stotisíc detí na súkromných školách

Súkromné školy z toho dôvodu spúšťajú kampaň s názvom "Za rovné školstvo". Kampaň sa začne 25. apríla koncertom na Hlavnom námestí v Bratislave.

Predstavitelia súkromných škôl informovali, že opatrenie sa má dotknúť od budúceho roka žiakov prvého a piateho ročníka základnej školy a prvého ročníka strednej školy.

Celkovo je na Slovensku 42 základných škôl, 38 gymnázií 83 stredných odborných a umeleckých škôl a osem konzervatórií. Na súkromných školách v súčasnosti študuje približne 100-tisíc detí.

Pôvodne sa v zákone uvažovalo o tom, že menší normatív dostanú aj cirkevné školy, ktoré vyberajú školné.

Podľa Repčíkovej sa však v poslednom návrhu o cirkevných školách už nehovorí, čiže by mali dostať 100 percent. V súčasnosti je financovanie rovnaké bez ohľadu na zriaďovateľa školy.