Rakúskych aktivistov s petíciou na podporu Bezáka nuncius neprijal

Aktivistov v Bratislave odmietli s tým, že sa majú obrátiť na autority vo svojej vlastnej krajine.

24. apr 2014 o 13:39 tasr,sita

BRATISLAVA. Aktivistov z Rakúska, ktorí pod medzinárodnú petíciu za rehabilitáciu odvolaného trnavského arcibiskupa Róberta Bezáka vyzbierali asi 3500 podpisov od ľudí z 39 krajín, vo štvrtok na apoštolskej nunciatúre v Bratislave neprijali.

Jeden z iniciátorov petície Peter Smutny sa s predstaviteľmi nunciatúry rozprával len cez telefón na bráne.

Povedali, že s akoukoľvek otázkou na dianie v cirkvi sa treba obrátiť na autority vo vlastnej krajine, a preto neprijmú výsledky petície.

Podpisov chceli omnoho viac

"Poznáme však aj reakcie od pána nuncia v Rakúsku, ktorému sme dvakrát napísali. Rovnako nás odmietol podporiť. Preto si myslím, že nemá veľký zmysel žiadať o prijatie tam a odovzdávať tam petíciu," povedal vo štvrtok Smutny.

Aktivisti hovoria, že sa o to napriek tomu pokúsia, no neveria v úspech. Rovnako ako iniciátori petície na podporu Bezáka na Slovensku, aj oni chcú smerovať svoju petíciu do Vatikánu.

Hovorca iniciátorov Rudolf Mayerhofer-Sebera neskrýval sklamanie s počtom podpisov.

Podpísali ich ľudia z asi 39 krajín, prevažne však išlo o podpisy zo Slovenska. Dúfal, že sa ich podarí získať aspoň 10-tisíc.

Petíciu podporil aj Srholec a Kocúr

Petíciu podporil aj kňaz a disident Anton Srholec a teológ Miroslav Kocúr.

"Pamätám si, ako biskupov a kňazov zatvárali. Ľudia, čo pri nich stáli, čo ich podporovali, boli prenasledovaní a išli do väzenia. K Bezákovi, za viac pravdy a porozumenia v cirkvi, som sa pridal preto, aby tak o 10 rokov, keď budeme inde, sme sa nemuseli hanbiť, že na Slovensku nebol nikto, kto by dvihol hlas a zastal sa človeka, ktorého zosadili bez dôvodov a bez vysvetlenia," vyhlásil vo štvrtok Srholec.

Medzinárodnú petíciu spustila skupina štyroch spriatelených rodín z okolia Viedne.

Okrem iného tvrdia, že Bezáka by mal prijať v júni na audiencii pápež František.