Spojenectvo Smeru a KDH viazne, zmenu ústavy posúvajú

So zmenou ústavy sa noví partneri už neponáhľajú. Pravidlá v súdnictve aj v manželstve posunú na jún.

25. apr 2014 o 12:57 Dušan Mikušovič a sita

So zmenou ústavy sa noví partneri už neponáhľajú. Pravidlá v súdnictve aj v manželstve zrejme pre nezhody posunú na jún.

BRATISLAVA. Smer sa s KDH nevie dohodnúť na konečnej podobe zmien v justícii.

Návrhy, ktoré predseda parlamentu Pavol Paška zo Smeru a Pavol Hrušovský z KDH predstavili počas kampane pred prezidentskými voľbami, preto radšej odsunú z májovej schôdze.

Po stretnutí poslancov a sudcov to oznámila Lucia Žitňanská z Mosta­-Híd.

„Dohodli sme sa, že predseda ústavnoprávneho výboru Róbert Madej to navrhne predsedovi parlamentu, lebo do 6. mája, keď má o tom výbor opäť rokovať, ku konsenzu nedôjde,“ povedala Žitňanská.

Sporné zostávajú dve témy. KDH si rozmyslelo návrh, aby prezident stratil právo vymenovať troch členov Súdnej rady.

„Hľadáme takú dohodu, aby sa všetky zložky moci vrátane prezidenta na vymenovaní členov mohli podieľať,“ hovorí poslanec hnutia Pavol Abrhán.

Odmietajú aj požiadavku na plošné previerky sudcov.

„Čakáme, že Smer príde s návrhom, ktorý zaručí, aby sa medzi sudcami nerobili čistky,“ vysvetľuje Abrhán.

Vedel by si predstaviť, že by na spoľahlivosť sudcov nedozerala vládna moc cez Národný bezpečnostný úrad, ale napríklad Súdna rada. Sudcovia by navyše mali dostať možnosť sa proti jej rozhodnutiu odvolať.

Abrhán stále verí, že sa so Smerom dohodnú a zákony sa na jún odsúvať nebudú.

Ústavné zmeny v justícii chceli KDH a Smer presadiť v jednom balíku s ochranou manželstva ako zväzku muža a ženy.

Návrhy načasovali pred prezidentské voľby, obe strany odmietali, že by išlo o kampaň. Približne rok predtým Fico hovoril, že „súdnictvo potrebuje v prvom rade pokoj“.

[content type="avizo-clanok" img-db="schutz" id="7182470" title="Komentár Petra Schutza" url-type="sme-article"]Nezhody môžeme vnímať ako pokus vycúvať z toho, čo stratilo politický význam[/content]