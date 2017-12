Slovenskí a českí žiaci by v budúcnosti mohli mať spoločné učebnice

Ministri školstva oboch krajín chcú spolupracovať v technickom a odbornom vzdelávaní.

25. apr 2014 o 14:48 TASR

BRATISLAVA. Slovenskí a českí žiaci by sa v budúcnosti mohli učiť zo spoločných učebníc.

Aj o tejto téme diskutovali ministri školstva Slovenska a Česka Dušan Čaplovič a Marcel Chládek počas piatkového stretnutia na Základnej škole na Kalinčiakovej ulici v Bratislave.

Jedna kniha, dva jazyky

"Chceme veľmi úzko spolupracovať v technickom vzdelávaní, v odbornom vzdelávaní i formou spoločných učebníc. Mrzí ma, že v Českej republike naše deti natoľko nerozumejú slovenskému jazyku ako v Slovenskej republike, naopak, Čechom. A to by sme chceli napraviť aj touto formou," uviedol Chládek, ktorý zároveň predstavil dve možné formy spoločných učebníc.

"Mne by sa páčili dve formy. Jedna forma je, že by sa vytvorila učebnica, ktorá by síce bola v jednom jazyku, v Česku po česky a na Slovensku po slovensky, ale písali by tam kapitoly tak slovenskí, ako aj českí a rakúski odborníci. A druhá, ktorá by bola napríklad učebnica dejepisu, kde sa mi páči tá verzia, že prvá časť by bola česky a druhá slovensky," priblížil Chládek.

Zároveň pripomenul, že v oboch štátoch sú rozdielne systémy vydávania učebníc.

Vidia príležitosť ušetriť

"Dohodli sme sa, že sa musia stretnúť naše priamo riadené organizácie, ktoré majú na starosti vzdelávacie programy a učebnice. To je u nás Štátny pedagogický ústav a v Čechách je to Národný ústav vzdelávania," uviedol Čaplovič.

Podľa jeho slov sa musia vyhodnotiť rámcové učebné plány v tejto oblasti. "Možnože jeden - dva projekty by mali byť také pilotné, ktoré by boli čo najrýchlejšie realizované, a to sú najmä prírodné vedy," doplnil slovenský minister.

Vydávanie spoločných učebníc by podľa oboch ministrov mohlo priniesť aj ekonomické výhody.

"Mohli by sme byť na tom aj ekonomicky lepšie, lebo by sa tlačili učebnice slovenská mutácia a česká mutácia a bol by to väčší trh a väčšie možnosti," dodal Čaplovič.