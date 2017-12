Harabinova súperka Ďurišová: Smer a Harabin si rozumejú

Kandidátka na predsedníčku Najvyššieho súdu vraví, že navrhovaná reforma justície nič nerieši.

25. apr 2014 o 21:22 Veronika Prušová, Veronika Prušová, Lukáš Fila

Kandidátka na predsedníčku Najvyššieho súdu ZUZANA ĎURIŠOVÁ vraví, že Štefan Harabin ovplyvňuje rozhodovanie sudcov. V súboji o postu ju podporuje aj Združenie za otvorenú justíciu.

Dlho ste zvažovali, či sa postavíte do súboja o post predsedu Najvyššieho súdu?

„Veľmi dlho, kolegovia ma pri každej možnej aj nemožnej príležitosti presviedčali, že musím do toho ísť. Najskôr som rezolútne povedala, že to neprichádza do úvahy. Ozaj mi ale nie je jedno, čo sa na Najvyššom súde deje. Aj sa za to hanbím, aj je to pre mňa neznesiteľné. Pomaly som to teda začala prehodnocovať.“

Povedali ste, že chcete vrátiť spravodlivosť na Najvyšší súd. Čo to znamená?

„Nemusím asi veľmi vysvetľovať, že z čoho usudzujem, že náš predseda nie je ani čestný ani spravodlivý a na Najvyššom súde sa to prejavuje v mnohých veciach. Vrátila by som spravodlivosť pokiaľ ide o rovnomerné zaťaženie sudcov. Pokiaľ ide o sudcov, ktorí boli proti svojej vôli preložení na iné kolégium, dala by som im možnosť vrátiť sa späť. Zobrala by som späť disciplinárny návrh voči kolegovi Gavalcovi, ktoré je jednoznačne šikanózne a ktorý už štyri roky žije pod jeho tlakom. Odstránila by som neodôvodnené rozdiely v odmeňovaní administratívy. Mám indície, že odmeny pre asistentov a vyšších súdnych úradníkov sú podmienené lojálnosťou. Riadne výberové konanie tam už neprebehlo dávno, ale títo mladí ľudia sa najskôr prijmú do aparátu Súdnej rady a potom sú len preklopení na Najvyšší súd.“

Hovoríte, že Harabin nie je ani čestný ani spravodlivý, tak ako je možné, že stále má takú silnú pozíciu nielen v rámci súdu, ale celej justície a mohol by znova uspieť?

„Na Najvyššom súde je situácia ovplyvnená tým, že za ostatných päť rokov bolo prijatých dvadsať sudcov, o ktorých nie som si istá, či pri normálnom behu udalostí by sa stali sudcami Najvyššieho súdu. Takže oni majú dôvod byť mu zaviazaní a byť lojálni. Jedenásť sudcov je na súde dočasne pridelených, a to vrátane takých, ktorí prešli z okresného súdu, čo nemá vôbec opodstatnenie. Nehovorím, že pokiaľ nastúpil do funkcie v roku 2009 bola situácia ideálna, ale bola neporovnateľná s dneškom. Tá neutrálna skupina, ktorá je dosť výrazná, sa inak správala na začiatku jeho funkčného obdobia a inak sa správa dnes. Dnes by sa už tak neprejavili proti nemu, hoci na chodbe si posťažujú, že sa im pomery na súde nepáčia.“

Nie je to strašné, ak toto je elita našej justície? Nemali by byť sudcami ľudia, ktorí čím viac neprávosti vidia, tým viac sa jej chcú vzoprieť?

„No ja si to myslím aj sa podľa toho snažím správať. Je to mlčiaca väčšina, ktorá nie je ochotná riskovať, že sa dostane do jeho nevôle. Myslím si, že Harabin si dáva dobre záležať na tom, aby na nás, ktorí rozprávame najviac, ukázal, ako by dopadli, ak by ich nedaj bože napadlo, pridať sa k nám.“

Ako sa pracuje v takom kolektíve, ak okolo vás vidíte kolegov, ktorí mlčky tolerujú jeho správanie a opatrenia?