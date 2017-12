Budúci učitelia by mohli praxovať v školách ako asistenti

Komora učiteľov navrhuje, aby pedagogický študent pôsobil minimálne dva semestre ako asistenta učiteľa.

27. apr 2014 o 12:19 SITA

BRATISLAVA. Študenti pedagogických fakúlt by mohli praxovať v školách ako asistenti učiteľa.

Znamená to, že by učiteľovi v triede pomáhali so žiakmi so zdravotným znevýhodnením či takým, ktorým ide učenie pomalšie, alebo by sa venovali talentovaným deťom, ktoré potrebujú osobitný prístup.

Dvojtýždňová prax nestačí

Vo svojom liste ministrovi školstva Dušanovi Čaplovičovi to navrhla aj Slovenská komora učiteľov.

„Navrhujeme výrazne upraviť prax študentov učiteľského štúdia tak, aby študent pedagogického odboru pôsobil minimálne dva semestre v cvičnej škole, kde by vykonával funkciu asistenta učiteľa, čím by absolvoval dôkladnú pedagogickú prax,“ napísali učitelia šéfovi ministerstva školstva.

Podľa nich je totiž súčasná, spravidla dvojtýždňová prax, nepostačujúca.

Okrem toho by takýto návrh podľa učiteľov pomohol aspoň čiastočne vyriešiť situáciu s nedostatkom asistentov v školách. Rezort školstva reaguje, že o takejto možnosti sa dá uvažovať.

Ministerstvo počká na školy

„Pôsobenie študentov pedagogických fakúlt ako pedagogických asistentov v školách regionálneho školstva sa v zahraničí využíva, takéto odporúčanie pre nás odznelo aj zo strany zástupcov Svetovej banky pri ich návšteve Slovenska so zameraním na rezort školstva v roku 2011. Je reálne o tejto možnosti uvažovať, vyjadriť by sa k nej však mali aj príslušné vysoké školy,“ uvádza hovorca rezortu školstva Michal Kaliňák.

Podľa neho by však bolo potrebné posúdiť, či takáto prax poskytne študentovi pedagogickej alebo inej fakulty pripravujúcej budúcich pedagógov dostatočný priestor na rozvíjanie sa v príslušnom študijnom

Dekanka Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove Jana Burgerová hovorí, že jej postoj k takémuto návrhu je maximálne pozitívny a ústretový.

„Rola asistenta učiteľa nadobúda v poslednom čase čoraz väčší význam a opodstatnenie, čo nesporne súvisí na jednej strane s narastajúcim počtom žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, na druhej strane s aktuálnym a postupným presadzovaním koncepcie inkluzívneho vzdelávania týchto žiakov v základných školách na Slovensku,“ hovorí Burgerová.