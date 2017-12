Herci pridali podpisy proti znovuzvoleniu Harabina

27. apr 2014 o 18:42 Monika Tódová

Petíciu strany Nova proti znovuzvoleniu Štefana Harabina za šéfa Najvyššieho súdu podpísali aj členovia divadla Astorka.

BRATISLAVA. „Hromadí sa vo mne hnev, ktorý mi nedovolí zostať ľahostajným,“ hovorí herec Lukáš Latinák.

Podpísal preto petíciu s výzvou pre prezidenta Ivana Gašparoviča a Súdnu radu, aby „zastavili devastáciu justície a zabránila opätovnému zvoleniu Štefana Harabina za predsedu Najvyššieho súdu“.

Latinák: Nestačí len nadávať

Petíciu organizuje strana Nova. Keď Latinák stretol na ulici jej podpredsedu Gábora Grendela, ako zbiera hlasy, vypýtal si petičné hárky a na druhý deň nechal na vrátnici v divadle Astorka ďalších 20 podpisov.

Podpísali napríklad Juraj Kemka, Matej Landl, Marián Miezga či Zuzana Kronerová.

Latináka rozčuľuje, že ľudia si zanadávajú večer pri správach, ale odmietajú byť aktívni a myslia si, že to nemá zmysel.

„Podľa mňa to zmysel má. Pri voľbe prezidenta sa to potvrdilo. Nepozerajme sa ľahostajne a nenechajme sa okrádať, sú to naše práva a naše peniaze.“

Harabin je podľa Latináka symbolom právneho prostredia „s vysokou mierou korupcie a samorozhodnutí“ a nechce sa len tak pozerať, „ako si pod rúškom zverenej moci robí čo chce a nemá mu kto klepnúť po tých jeho paľúchoch“.