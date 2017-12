Gašparovič udelil Barrosovi vysoké štátne vyznamenanie

Šéf Európskej komisie dostal od prezidenta Rad Bieleho dvojkríža II. triedy, udelia mu aj čestný doktorát.

28. apr 2014 o 13:04 SITA





BRATISLAVA. Prezident Ivan Gašparovič udelil v pondelok jedno z najvyšších štátnych vyznamenaní predsedovi Európskej komisie José Manuelovi Barrosovi počas jeho návštevy Slovenska.

Rad Bieleho dvojkríža II. triedy dostal Barroso od Gašparoviča za mimoriadne zásluhy o posilnenie postavenia Slovenska v medzinárodných vzťahoch.

Snaha z Portugalska

"Desať rokov uplynulo odo dňa vstupu Slovenska do Európskej únie. Tých desať rokov nebolo jednoduchých, dostali sme sa však do spoločnosti, ktorá robí všetko pre to, aby sa dodržiavali ľudské a občianske práva, aby vo svete vládla demokracia," vyhlásil v príhovore Gašparovič.

Na to, aby sme sa do Únie dostali, sme však podľa prezidenta potrebovali pomoc nielen európskych krajín, ale aj európskych politikov. Barroso pomáhal podľa Gašparoviča už v čase, keď bol predsedom portugalskej vlády.

Šéf Komisie zdôraznil, že potrebujeme jednotu, pretože len vtedy môžeme spolupracovať s globálnymi partnermi. "Len spoločným úsilím môžeme pôsobiť na globálnej sfére."

Úspech, ktorý Slovensko vstupom do Únie dosiahlo, je podľa Barrosa dôkazom toho, čoho je Únia schopná a aké má kapacity. "Nadovšetko je to ale svedectvo toho, čoho je schopné Slovensko."

Fico je pre Európu

Predsedu Európskej komisie, ktorý do Bratislavy pricestoval pri príležitosti 10. výročia vstupu Slovenska do Európskej únie, rokoval aj s premiérom Robertom Ficom.

Ubezpečil ho o jeho osobnej podpore, ako aj podpore zo strany Európskej komisie. Podľa Fica sa Barroso ukázal ako predseda Európskej komisie, ktorý je nestranný a ktorému záleží na rozvoji všetkých členských štátov.

"Chcem vás ubezpečiť, že Slovenská republika je proeurópsky orientovaná krajina, kde relevantné politické strany majú konsenzus v zásadných otázkach zahraničnej politiky," poznamenal Fico.

Slovensko je podľa neho krajinou, ktorá chce byť dôveryhodným partnerom Únie.

Barroso v pondelok vystúpi aj na pôde Ekonomickej univerzity s prednáškou na tému Slovensko v srdci Európy. Univerzita mu udelí titul doctor honoris causa.