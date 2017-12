Väzni budú viac pykať doma, ministerstvo kúpilo náramky

Ministerstvo nakúpilo náramky za 22 miliónov, alternatívne tresty budú častejšie.

28. apr 2014 o 14:20 TASR, Dušan Mikušovič

Nový systém nebude len pre väzňov. Má tiež chrániť bité ženy a držať futbalových chuligánov mimo štadiónov.

Agentúrne spravodajstvo sme nahradili autorským článkom SME

BRATISLAVA. Niekedy v roku 2016 by zo súdu mohol odísť prvý odsúdený, ktorého nebudú strážiť bachári, ale elektronický náramok. Ministerstvo spravodlivosti podpísalo zmluvu s dodávateľom nového systému na elektronické sledovanie odsúdených.

Po obchode za 22 miliónov eur by mali sudcovia ľudí, ktorí dostanú trest kratší ako jeden rok, častejšie nechávať v domácom väzení. Zákon im to umožňuje už teraz, no bez náramkov je zložité alternatívne tresty kontrolovať.

„Keď táto možnosť bude, sudcovia skôr budú alternatívne tresty udeľovať,“ myslí si trestný sudca Juraj Kliment zo Združenia za otvorenú justíciu. „Osobne to považujem za dobrý nápad.“

video //www.sme.sk/vp/29793/

Nejde len o náramky

Elektronické monitorovanie pomocou náramkov na nohe bude strážiť odsúdených v domácom väzení,

iný prístroj zamedzí vstupu chuligánom na štadión,

obete domáceho násilia upozorní, ak sa blíži útočník,

na diaľku umožní merať alkohol v dychu.

V zákazke nejde len o náramky pre väzňov v domácom väzení, ktorí ich budú nosiť na nohe. Víťaz tendra, firma ICZ Slovakia, vybuduje štyri dispečingy, dodá informačný systém aj prístroje pre iné alternatívne tresty.

Roman Hlubina z dodávateľskej firmy spomína náramok na ruku, ktorý cez GPS upozorní, ak sa futbalový chuligán priblíži k štadiónu, kde má zakázaný vstup.

Podobne môžu sledovať sexuálnych delikventov a držať ich mimo okolia škôl. Stačí, ak úradníci problémové miesta zaznačia na mape.

„Pomôcť budeme vedieť aj obetiam domáceho násilia,“ hovorí Hlubina. Prístroj vtedy nedostane iba útočník, ale aj ten, koho napadol. Rádiový signál obeť upozorní, že agresor je blízko, aj keby na seba mali naraziť náhodou.

Kontrolovať budú aj ľudí, ktorým súdy zakážu piť. Skrinka s trubičkou páchateľov v rôznych časoch vyzve, aby do nej dýchli. Cez kameru by mala overiť, či fúka sám odsúdený.

Prečítajte si starší článok Miliónový tender na náramky väzňov napadli, vidia diskrimináciu

Odsúdení budú pracovať

Systém by tiež mal sám odhaliť, či väzeň náramok neroztrhol, alebo či ho má na tele.

„Nie je to niečo, čo poznáte z rôznych sci-fi filmov ­ že keď sa vzdialite dva metre, stane sa niečo zásadné, trebárs náramok vybuchne,“ vraví Martin Terkovič z ICZ. Prístroj iba upozorní človeka na dispečingu.

Minister spravodlivosti Tomáš Borec chce, aby časom elektronicky sledovali až dvetisíc odsúdených.

Výhodou podľa neho bude, že väzni nestratia prácu. „Budú môcť byť s rodinou, nerozpadnú sa rodinné vzťahy, budú môcť živiť svojich rodinných príslušníkov,“ vysvetľuje Borec.

Náramky zaplatia z eurofondov. Ministerstvo vyrátalo, že náklady na jedného odsúdeného budú o dve tretiny nižšie ako na väzňa vo väznici, ktorý dnes stojí štát ročne priemerne 14-­tisíc eur.

Peniaze za náramky by sa vďaka tomu mohli štátu vrátiť do šiestich rokov.