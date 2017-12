Pozrite si víťazov Novinárskej ceny, v rozhovoroch vyhral Sudor

Najlepšia blogerka je podľa porotcov Boba Balúchová, najlepší komentátor Marián Leško, Cenu otvorenej spoločnosti získala reportáž SME v Kecerovciach.

28. apr 2014 o 19:45 sme.sk

BRATISLAVA. V pondelok vyhlásili víťazov súťaže Novinárska cena 2013.

Odborné poroty vybrali tri až päť nominácií v každej z 15 kategórií a následne rozhodli o víťazoch.

Pozrite si víťazov, ktorých poroty vybrali spomedzi 319 autorov so 486 prihlásenými príspevkami.

Najlepšia fotografická aktualita

víťaz: Boris Németh, Z rozvodneného Dunaja sa stala atrakcia, .týždeň

Martin Baumann, Posledná cesta domov, TASR

Boris Németh, Relikvie Don Bosca, .týždeň

Najlepšia fotografická reportáž

víťaz: Zuzana Halánová, Daniel Laurinc, Vždy budem tvoja mama, .týždeň

víťaz: Milan Illík, Crew Teens, SME, Pravda, Trend

Martin Bandžák, Následky katastrofy tajfúnu Haiyan na Filipínach, fieldtrack.magna.sk

Zuzana Halánová, Daniel Laurinc, 15 minút, SME

Najlepší česko-slovenský kreslený vtip, komiks, karikatúra

víťaz: Vladimír Renčín, Kreslený humor, Právo

Natália Ložeková, Vladári 2013, .týždeň

Mikuláš Sliacky, Rubrika Sliackeho Kameňák, Nový Čas

Česko-slovenská cena verejnosti

víťaz: Dušan Karolyi, Odmena pre známu?, Za odvahu vyhadzov po sedemnástich rokoch, Zabrali voľby?, Trend

Cena Google pre mladé talenty dátovej žurnalistiky

víťaz: Ondrej Proksa, Projekt VýsledkyVolieb.sk, Fakulta Informatiky a informačných technológií STU v Bratislave

Lucia Mlynčeková, Projekt vytvorenia prehľadnej mapy mesta Trenčín, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Samuel Molnár, Projekt analýzy výkonnosti súdov, Fakulta Informatiky a informačných technológií STU v Bratislave

Cena Google za inovatívnu profesionálnu online žurnalistiku

víťaz: Gabriel Šípoš, Samuel Spáč, Peter Klátik, Kto je s kým rodina na našich súdoch, blog.sme.sk

Miroslava Kernová, séria článkov, blog.sme.sk

Pavel Sibyla, Tomáš Prokopčák, Filip Struhárik, Tomáš Halász, MONO magazín

Najlepší článok uverejnený na blogu

víťazka: Boba Baluchová, Lekcie rozvoja, blog.sme.sk

Radovan Bránik, Ako sa na vás môže veľká poisťovňa zvysoka vykašľať, blog.sme.sk

Kristína Brnčová, séria článkov, blog.sme.sk

Martin Dubéci, séria článkov, blog.sme.sk

Dália Gregorová, Interrupcie, znásilnenie a spoločenská diskusia, blog.sme.sk

Najlepší komentár v printových médiách

víťaz: Marián Leško, séria komentárov, Trend

František Múčka, séria ekonomických komentárov, SME

Pavel Sibyla, séria komentárov, SME

Miriam Zsilleová, Nechytajte zadky hosteskám, Rozhodnutie Lary Croft, SME

Najlepší regionálne publikovaný príspevok v printových médiách

víťaz: Jaroslav Vrábeľ, Katarína Gécziová, Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013, Košický Korzár

Lenka Juríčeková, Prežili holokaust, rachot kanónov i smrť svojich rodičov v plyne, SME Bratislava

Darina Kvetanová, Bezákove centrá zostali bez rozpočtu: Arcibiskupský úrad odmieta povedať, čo ďalej, Trnavsko

Lucia Tkáčiková, Séria článkov o bratislavských sídliskách, SME Bratislava

Najlepší regionálne odvysielaný príspevok v elektronických médiách

víťazka: Iveta Kováčiková, Športový areál v Orlovom, ITV informačno - spravodajská televízia Považská Bystrica

Miriam Hozzová, Emil Herr, Malí hrdinovia, TV Poprad

Rastislav Iliev, séria reportáží o vývoji kauzy MŠ na Exnárovej, TV Bratislava

Najlepší analyticko-investigatívny príspevok v elektronických médiách

víťaz: Ivan Brada, Utajený podnikateľ, RTVS

Miroslav Kern, Martina Pažitková, Štát skladuje vzduch za milióny eur, TV SME

Peter Navrátil, séria príspevkov z relácie „Občan za dverami“, RTVS

Najlepší analyticko-investigatívny príspevok v printových médiách

víťazka: Zuzana Petková, Nezdaníš sponzora svojho, Utajené obchody, Ako sa z Ivana Kmotríka stal futbalový developer, Trend

Veronika Folentová, Ján Krempaský, Sme v nemocnici, SME

Filip Struhárik, Lukáš Onderčanin, Lucia Vitteková, Ukradnuté fotky, falošní blogeri. Aj takto sa robí marketing v prospech Smeru., MONO magazín

čestné uznanie: Dušan Karolyi, Odmena pre známu?, Za odvahu vyhadzov po sedemnástich rokoch, Zabrali voľby?, Trend

Najlepší rozhovor v printových médiách

víťaz: Karol Sudor, Prolife aktivista: Potrat nepripúšťam ani pri ohrození života ženy, SME

Martin Hanus, Jozef Majchrák, Sudcovia zmenili charakter štátu, .týždeň

Martin Mojžiš, Učiteľ nesmie vysvetľovať, .týždeň

Najlepší rozhovor, beseda, diskusia v elektronických médiách

víťaz: Štefan Hríb, Karol Sidon: Svet rabína, Večer pod lampou, RTVS

Branislav Závodský, Braňo Závodský Naživo: Ľubomír Jahnátek, Rádio Expres

Najlepšia rozhlasová a televízna reportáž v elektronických médiách

víťaz: Pavol Fejér, Február definitívne víťazný, RTVS

Ivan Brada, Medzinárodná blamáž, RTVS

Silvester Lavrík, Renátine kríže, RTVS

Martina Pažitková, SME v nemocnici a SME v Kecerovciach, TV SME

Gregor Martin Papucsek, Šport Rasizmus, RTVS

Najlepšia reportáž v printových médiách

víťaz: Patrik Galajda, Michal Gavroň, Pavel Sibyla, Martina Vyskočová, Celibát. Prečo ľudia odmietajú sex, MONO magazín

Martin Hanus, Jozef Majchrák, Andrej Bán, Bystrické dni hnevu, .týždeň

Mikuláš Jesenský, Juraj Koník, Rudolf Sivý, Martina Pažitková, Vladimír Šimíček, SME v Kecerovciach, SME

Cena Asociácie vydavateľov tlače

víťaz: Marián Leško, séria komentárov, Trend

Tomáš Bella, Zabije nás nakoniec úspech našich automobiliek?, SME

Martin Mojžiš, Učiteľ nesmie vysvetľovať, .týždeň

Cena otvorenej spoločnosti

víťaz: Martina Pažitková, Mikuláš Jesenský, Juraj Koník, Rudolf Sivý, Vladimír Šimíček, SME v Kecerovciach, týždeň v rómskej osade, SME

Lukáš Onderčanin, Filip Struhárik, Lucia Vitteková, Ukradnuté fotky, falošní blogeri. Aj takto sa robí marketing v prospech Smeru., MONO magazín

Karol Sudor, Prolife aktivista: Potrat nepripúšťam ani pri ohrození života ženy; Keď vytiahol pištoľ, iba som prosila o život, SME

O Česko-slovenskej cene rozhodla verejnosť v online hlasovaní.

Víťazné a nominované príspevky, zloženie porôt a zoznam členov Rady súťaže nájdete na www.novinarskacena.sk.

Práce prihlásené do kategórií Česko-slovenský kreslený vtip, komiks, karikatúra, Najlepšia reportážna fotografia a Najlepšia fotografická aktualita budú od 13.mája do 13.júna 2014 prístupné verejnosti na výstave NO COMMENT v OPEN Gallery na Baštovej 5 v Bratislave. V novembri 2014 sa predstavia na výstave v Prahe.

