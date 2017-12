Obyčajní chcú zakázať chudobným vstup do herní

Navrhujú, aby prevádzkovatelia herní pred vstupom overili hráča v registri, či nepoberá dávky alebo nemá exekúciu.

29. apr 2014 o 10:06 SITA

BRATISLAVA. Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) chcú zakázať chudobným vstup do herní. Hazard podľa poslancov obyčajných ničí mnoho ľudí.

Parlament o návrhu Obyčajných diskutoval už na marcovej schôdzi, pred hlasovaním ho však stiahli z rokovania a teraz ho predložili opäť.

Matovič upozornil, že všetci sa skladáme na sociálne dávky pre najchudobnejších, ktoré oni potom prehrajú v herniach.

OĽaNO chce preto zaviesť povinnosť pre prevádzkovateľov herní, aby legitimovali hráča.

Ak zistia cez register, že hráč poberá sociálne dávky alebo je na neho uvalená exekúcia pre dlh na výživnom či na daniach, zakážu mu vstup do herne.

Ak takému hráčovi napriek zisteniam povolia vstup do herne a on prehrá peniaze, môže svoj vklad požadovať naspäť. Podobne to funguje aj v Rakúsku.

Novela zákona rozširuje sankcie pre prevádzkovateľa vybraných hazardných hier, ak umožní zúčastniť sa na hre osobe, ktorej to zákon nedovoľuje.

Zároveň sa zriadi centrálny register exekúcií a zverejnia sa príjemcovia dávok v hmotnej núdzi, čo podľa Obyčajných umožní lepšiu ochranu osôb – hráčov pred rizikami hazardných hier a následkami ich hrania.