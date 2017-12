Podľa Medianu sa v marci medzi voličmi nálada nemenila

Prieskum ešte neráta so vznikajúcou stranou Radoslava Procházku.

29. apr 2014 o 15:05 sita, sme.sk





BRATISLAVA. Ak by sa parlamentné voľby konali v marci, víťazom by sa stala strana Smer so ziskom 44,4 percenta.

Nasledovali by Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a KDH s podporou zhodne po 9,4 percenta, ďalej SDKÚ so ziskom 8,7 percenta, SaS s podporou 7,1 percenta a Most-Híd s 5,8 percenta.

Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Median SK, ktorý prebehol od 3. do 30. marca na vzorke 1 017 respondentov.

Na voľbách by sa zúčastnilo 57,7 percenta respondentov, 39 percent by voliť nešlo a 3,3 percentá opýtaných ešte nie je rozhodnutých.

Do prieskumu ešte nezapojili vznikajúcu stranu Radoslava Procházku.

Agentúra Median SK využíva metódu "spontánneho vyjadrenia sa respondentov" na položenú otázku (oslovení ľudia nedostanú zoznam politických strán a hnutí, ako pri ostatných agentúrach, ale sami niekoho uvedú) a dáta zbiera niekoľko týždňov, pričom ostatných agentúr to je niekoľko dní.

V ich prieskume sa tak môžu silnejšie umiestniť strany, ktorých značky sú známejšie (resp. odpovedajúci si na ne rýchlejšie a jednoduchšie spomenie).

Výstupy prezentujú skôr akúsi politickú náladu než odhad volebného výsledku.