Harabin: Je jedno, či vyhrám ja alebo moja priateľka

Harabinova priateľka Jana Bajánková by podľa neho bola takým istým šéfom ako on.

29. apr 2014 o 20:56 Martina Pažitková, Matúš Burčík, Martina Pažitková

Ak bude pekne, môže byť voľba na štadióne, hovorí predseda Súdnej rady ŠTEFAN HARABIN.

Vraveli ste, že za istých okolností by ste sa vzdali kandidatúry v prospech Jany Bajánkovej, ktorú navrhol minister spravodlivosti Tomáš Borec. Čo sú tie okolnosti?

„Nechajme to na verejnú súťaž. My spolu dobre vychádzame. Všetko budeme robiť tak, aby to bolo pre Najvyšší súd čo najlepšie.“

Je možné, že sa vzdáte kandidatúry ešte pred voľbou?

„Je tu problém, že ma navrhlo šesťdesiat sudcov Najvyššieho súdu z osemdesiatich, jednomyseľne Sudcovská rada Najvyššieho súdu a Združenie sudcov Slovenska, čo je najsilnejšia stavovská organizácia. Tak trošku by som sa dostal do kontroverzie s ich vôľou. To je veľký môj problém.“

A od čoho teda bude závisieť vaše rozhodovanie?

„Nechajme to na verejnú súťaž. Veď to je jedno, či vyhrám ja, alebo moja priateľka. To je absolútne jedno. Je to moja kolegyňa, s ktorou denne spolupracujem.“

Ale nie je to jedno aj preto, že v konečnom dôsledku bude aj tak rozhodovať prezident, s ktorým ste sa dnes stretli. Hovorili ste aj o týchto veciach?

„Nie. Hovorili sme o legislatíve. Ako sa môžeme baviť o tom, keď nemáme výsledky hlasovania?“

Prekvapila vás nominácia Jany Bajánkovej ministrom spravodlivosti?

„Nie. Vôbec.“