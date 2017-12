Teploty v máji extrémne nebudú, môže viac pršať

Chladnejšie bude v prvom týždni, no teploty by podľa meteorológov nemali príliš klesať ani stúpať.

30. apr 2014 o 13:35 TASR

BRATISLAVA. V máji by nám nemalo byť ani veľmi horúco, ani príliš chladno. Teploty by podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) mali byť počas mesiaca prevažne normálne.

Zrážkam sa nevyhneme, miestami ich môže byť viac, ako je pre toto obdobie bežné.

Prvý týždeň by mal byť podľa SHMÚ teplotne podnormálny o 1 až 3 stupne, ďalšie týždne väčšinou teplotne normálne, ojedinele nadnormálne.

"Zrážkovo bude prvý týždeň nadnormálny, miestami normálny, ďalšie týždne väčšinou normálne, ojedinele podnormálne," píšu na svojej webstránke meteorológovia.

Pripomínajú, že v nížinách býva priemer denných miním teploty vzduchu počas mája od 11 do 6 stupňov, v hornatých oblastiach od 8 do 2 stupňov Celzia.

Priemer denných maxím teploty vzduchu v nížinách je od 19 do 24 stupňov, v horských oblastiach, najmä na severe Slovenska, od 14 do 20 stupňov Celzia.

Dlhodobý priemerný úhrn zrážok za máj v nížinách je od 55 do 70 milimetrov, v horských oblastiach je to od 70 do 100 milimetrov.

[content type="avizo-pocasie" value="pocasie"][/content]