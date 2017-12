Vyzerá to ako bomba, no nie je to bomba. Hra geocaching plaší ľudí

Geocaching sa na Slovensku rozrastá, existuje niekoľko tisíc skrýš. Najviac je ich v Bratislave a okolí.

2. máj 2014 o 21:42 Ján Krempaský

Keška je niekedy len malý kúsok papiera.(Zdroj: SME - GABRIEL KUCHTA)

Podlhovastá tuba oblepená čiernou lepiacou páskou je magnetmi prichytená o kovovú časť umeleckého diela. Pre niekoho by to mohlo vyzerať aj ako výbušnina, ale nie je to bomba. Ide o jednu zo skrýš medzinárodnej hry geocaching. Hráč označovaný ako kešer hľadá skrytú schránku – keš – pomocou navigačného systému GPS. Slovenská polícia tento rok riešila dva prípady oznamovateľov, ktorí si mysleli, že našli výbušninu. Českí policajti za posledné dva roky zasahovali pri oveľa viac prípadoch. Tento rok dokonca pripravili on­line príručku o hre pre širokú verejnosť, aby zastavili šírenie poplašných správ. Informovali o tom Lidové noviny.

; hráč sa volá kešer a skrýša keš ;

a skrýša ; keš zvyčajne obsahuje mininotes, ceruzku a predmety na výmenu;

skrýša môže mať rôznu veľkosť, od tuby na film až po vedro;

na Slovensku je niekoľko tisíc skrýš . Najviac v okolí veľkých miest;

„Na drevenom stĺpe bola odložená plastová tuba v ktorej sa nachádzal plán hry, kde sa dá do nej zaregistrovať a súradnice, kde sa nachádza ďalší hľadaný predmet hry," približuje Andrea Dobiášová, hovorkyňa policajného prezídia, februárový prípad podozrivého predmetu v Šuranoch. Na konci marca zase staršia pani podľa televízie Joj telefonovala na políciu, že na reklamnom pútači v bratislavskej mestskej časti Jarovce je pripevnená bomba. Policajti na mieste zistili, že ide o skrýšu geocachingu.

