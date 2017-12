Kiska pôjde po inaugurácii do Budapešti, stretne sa s prezidentmi

Stretnutie prezidentov V4 a Nemecka určilo prvú zahraničnú cestu Andreja Kisku. Na termín u Ivana Gašparoviča čaká.

3. máj 2014 o 17:44 Ján Krempaský a tasr

BRATISLAVA. Prvá zahraničná cesta novozvoleného prezidenta Andreja Kisku po jeho inaugurácii 15. júna povedie do Budapešti, oznámil v sobotu.

Tesne potom bude v Maďarsku stretnutie prezidentov krajín Vyšehradskej štvorky a Nemecka.

Kiska o svojich zahraničných cestách v piatok rokoval s ministrom zahraničia za Smer Miroslavom Lajčákom vo Vysokých Tatrách.

„Okrem tejto príležitosti je však mojím záujmom dať prvými zahraničnými cestami po nástupe do funkcie najavo niektoré priority Slovenska aj moje osobné priority,“ povedal nastávajúci prezident.

Na galavečere boli v inej lóži

S Lajčákom sa Kiska stretol opakovane, no stále ho neprijal dosluhujúci prezident Ivan Gašparovič. O stretnutie ho Kiska požiadal druhý týždeň po voľbách a kancelária prezidenta 10. apríla potvrdila, že žiadosť dostala.

„Zatiaľ termín stretnutia nebol dohodnutý,“ povedal v nedeľu Gašparovičov hovorca Marek Trubač.

„Je to trochu neobvyklé, ale beriem to na vedomie, zatiaľ to nijako nekomplikuje môj život. Osobné stretnutie by iste niektoré veci zjednodušilo, ale čo chcem stihnúť a na čo sa pripraviť do inaugurácie, u mňa pokračuje v zásade podľa plánu,“ reagoval Kiska.

Lajčák Kisku v predvečer desiateho výročia vstupu Slovenska do Európskej únie pozval na galavečer do Slovenského národného divadla.

Na podujatí boli aj Gašparovič a premiér Robert Fico zo Smeru. Kiska však sedel v inej lóži ako oni.

Palác chce otvoriť pre ľudí

Okrem otázok justície, v ktorých Kiskovi radí bývalý šéf Ústavného súdu Ján Mazák, sa v týchto dňoch podľa vlastných slov venuje aj programu svojej inagurácie.

Tvrdí, že už má pomerne jasnú predstavu, čo by chcel 15. júna urobiť aj mimo predpísaného protokolu.

„Chcel by som napríklad prezidentský palác otvoriť pre ľudí, ktorí sa doň inokedy nedostanú. A zoznam hostí, ktorých chcem pozvať, by mal reprezentovať nielen 'oficiálne' a 'politické' Slovensko,“ ohlásil budúci prezident.

Koho okrem „oficiálnych“ a „politických“ hostí chce Kiska pozvať, niekdajší šéf jeho kampane Rado Baťo nechcel nateraz spresniť.