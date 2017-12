KDH navrhuje odškodňovať negatívne dôsledky očkovania

Ročne by mohlo stačiť 66-tisíc, rátajú Mikloško a Uhliarik. Prípadne navrhujú zriadiť fond s príspevkami firiem.

4. máj 2014 o 9:45 SITA

BRATISLAVA. Osobám postihnutým nepredpokladanými negatívnymi dôsledkami očkovania by sa mal podľa KDH vytvoriť priestor na možnosť odškodnenia.

V novele zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia to navrhujú poslanci Jozef Mikloško a Ivan Uhliarik.

Návrh zavádza možnosť odškodnenia obdobným spôsobom a v obdobnej výške, aký používajú už platné normy o odškodnení ujmy na zdraví z rôznych iných dôvodov.

Prispieť ľuďom na liečbu

„Vzhľadom k záujmu štátu na povinných očkovaniach a zabezpečení profylaxie obyvateľov formou očkovania je povinnosťou štátu odškodniť poškodených, u ktorých sa vyskytli nežiadúce dôsledky očkovania presahujúce bežnú reakciu na očkovanie,“ argumentujú poslanci.

Odškodnením budú majú byť ľudia schopní zabezpečiť si prostriedky na zmiernenie či liečbu negatívnych dôsledkov očkovania.

Novela stanovuje štandardný proces posudzovania žiadostí o odškodnenie, v ktorom budú mať postavenie rozhodujúcich správnych orgánov regionálne úrady verejného zdravotníctva ako aj Úrad verejného zdravotníctva.

Kompetenciu na posúdenie správnosti rozhodnutia správnych orgánov zveruje návrh novely zákona do rúk správnych súdov.

Návrh prerokujú v máji

Keďže negatívne dôsledky očkovania sú podľa vyjadrenia odborníkov ojedinelé, poslanci KDH nepredpokladajú vysoké nároky na verejné financie.

Na odškodnenie negatívnych dôsledkov očkovania by podľa nich mohlo stačiť ročne 66-tisíc eur, peniaze by mohli ísť z kapitoly ministerstva zdravotníctva.

„Inou možnosťou zdroja financovania, ktorý by znížil nárok na štátny rozpočet, by bolo zriadenie Fondu odškodnenia osobitným zákonom, do ktorého by sa z ceny každej vakcíny výrobcom alebo distribútorom vakcíny odovzdávalo zákonom stanovené 1% z ceny vakcíny bez DPH,“ uzatvárajú Mikloško a Uhliarik.

Parlament novelu prerokuje na májovej chôdzi.