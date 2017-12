Sedemdesiat elitných dánskych vojakov cvičí v Lešti

Dánske špeciálne jednotky trénujú pri Zvolene boj v zastavaných oblastiach, výcvik potrvá do deviateho mája.

4. máj 2014 o 16:41 SITA

BRATISLAVA. Jednotka špeciálnych síl Dánskeho kráľovstva cvičí v týchto dňoch v Lešti. Cvičenie prebieha od 26. apríla do 9. mája.

"Hlavným cieľom cvičenia je nácvik boja v zastavaných oblastiach. Na cvičení sa zúčastňuje 69 vojakov Dánskeho kráľovstva aj s vojenskou technikou," uviedla hovorkyňa rezortu obrany Martina Balleková.

Lešť poskytuje vojakom potrebnú škálu prostredí mestského a vidieckeho typu a terénu na výcvik boja v zastavanej oblasti s použitím ostrého streliva, výbušnín a lanových techník.

"Keďže Dánske kráľovstvo obdobným výcvikovým priestorom nedisponuje, Centrum výcviku Lešť je pre dánskych vojakov jedinečným priestorom pre komplexný výcvik špeciálnych jednotiek v reálnom prostredí s použitím ostrej munície," uvádza hovorkyňa.

Okrem nácviku poskytuje Lešť dánskym vojakom aj kompletné ubytovacie, regeneračné, stravovacie a zdravotnícke zabezpečenie.

Už v prvý deň cvičenia vyslovilo podľa Ballekovej velenie jednotky veľkú spokojnosť s výcvikovými zariadeniami a službami na relatívne malom území.

Všetky peniaze za poskytnutie výcvikového centra budú príjmom štátneho rozpočtu. Minister obrany Martin Glváč by to však do budúcnosti chcel zmeniť.

"Našou ambíciou je získané peniaze za cvičenia investovať priamo do výcvikových centier, aby sa stali ešte atraktívnejšie a prilákali viac záujemcov o ich využitie," povedal šéf rezortu obrany.

Centrum výcviku Lešť má rozlohu 145 kilometrov štvorcových a na prípravu ho využívajú predovšetkým špeciálne jednotky ozbrojených síl, ale aj špeciálne jednotky výkonných zložiek bezpečnostného systému Slovenskej republiky.