Za drobný stavebný odpad sa má platiť, hrozí nárast čiernych skládok

Na ľudí, ktorí stále niečo prestavujú, by nemali doplácať ostatní. Hrozí však nárast čiernych skládok.

4. máj 2014 o 18:19 Michal Piško

Vyvážanie drobného stavebného odpadu už od januára nebude bezplatné. Minister Žiga naznačil, že by mohli klesnúť bežné poplatky.

BRATISLAVA. Likvidáciu starých tehál, dlaždíc či škridiel by mali ľudia platiť, navrhuje ministerstvo životného prostredia v novom zákone o odpadoch.

Opatrenie má zvýšiť adresnosť, vysvetľuje minister Peter Žiga zo Smeru.

„Ak si dnes kúpite nový dom, roky nebudete robiť žiadnu stavebnú úpravu. No pokiaľ máte suseda, ktorý jeden rok mení jadro, druhý rok plot a potom kúpeľňu, tak sa aj vy skladáte na jeho stavebný odpad.“

Po novom by mali platiť už len stavebníci a ostatným by podľa neho obce mohli paušálny poplatok za komunálny odpad o to znížiť.

Viacerí odborníci upozorňujú, že návrh môže viesť k ďalšiemu nárastu čiernych skládok, ktorých sú po Slovensku tisíce.

Dnes obce musia zadarmo prevziať kubík stavebného odpadu na každého obyvateľa ročne. Vo väčších mestách na to slúžia zberné dvory, menšie samosprávy najmenej dvakrát do roka pristavujú veľkokapacitné kontajnery.

Nový zákon nariadi vybudovať zberné dvory vo všetkých obciach nad 5000 obyvateľov, menšie budú môcť stavebníkom naďalej pristavovať kontajnery.

Stavebný odpad sa už má vážiť a za kilogram sa bude platiť od 0,015 do 0,078 eura. Kto teda privezie sto kilogramov odpadu, zaplatí do osem eur.

Starostovia nie sú jednotní

„Ak sa bude za stavebný odpad platiť, obávam sa, že ľudia ho budú vysýpať na nelegálne skládky, pretože pri polystyréne, kusoch betónu či obaloch zo zatepľovania sa veľmi ťažko zisťuje, kto ich vyniesol,“ myslí si Jarmila Fekiačová z Mestského úradu v Lučenci.

„Aj dnes, keď je to zadarmo, to niektorí vyvážajú za mesto. Keď sa bude platiť, nájde sa takých zrejme viac,“ vraví aj Pavel Šebesta zo zberného dvora v Holíči.