Starosta: Fotopasce na ľudí pôsobia, čierne skládky si rozmyslia

Čierne skládky nevznikajú z nevedomosti, hovorí starosta Košece v Ilavskom okrese RADOMÍR BRTÁŇ.

4. máj 2014 o 18:24 Michal Piško

Odkedy používate fotopasce?

„Už viac ako dva roky.“

Prečo ste po nich siahli?

„Ako každá obec aj my máme veľké problémy s tým, že nám kade­-tade sypú smeti. Komplexnejšie sme sa tomu začali venovať okolo roku 2008, chodili sme po čiernych skládkach a občas sme na nich našli aj také neuveriteľné veci ako výpis z účtu. Keď sme si tých ľudí pozvali, pod ťarchou dôkazov súhlasili, že skládku odstránia. Väčšinou sa nám ich však vypátrať nepodarilo.“

Čo sú to za smetiská?

„Väčšinou je to komunálny alebo stavebný odpad, ktorý by im obec prevzala, ak majú zaplatený poplatok za miestny odpad. Máme dobre vypracovaný odpadový systém, dvakrát ročne robíme zbery veľkoobjemového odpadu, od začiatku roka máme zberný dvor otvorený každý deň v týždni a raz mesačne aj v sobotu. Dovtedy sme stavebný odpad preberali zadarmo na úrade. Napriek tomu je niektorým lepšie zaviezť odpad päť kilometrov za dedinu ako 500 metrov do zberného dvora. Neverím, že by o týchto možnostiach nevedeli, osvetu šírime cez rozhlas, miestne noviny, internetovú stránku, rozprávajú sa o tom aj ľudia.“

Prečítajte si tiež: Prečítajte si tiež:Za drobný stavebný odpad sa má platiť, hrozí nárast čiernych skládok

Koľko fotopascí máte a kde?