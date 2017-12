Prieskum Polis: Procházkova strana je druhá, berie hlasy ostatným

Bývalého poslanca za KDH ľudia považujú za lídra pravice. Jeho strana Sieť je druhá za Smerom.

6. máj 2014 o 12:05 SITA, Dušan Mikušovič

Agentúrnu správu sme nahradili článkom denníka SME

BRATISLAVA. „Na rozdiel od mnohých iných by bol Radoslav Procházka dôstojným politickým súperom,“ povedal krátko po prvom kole prezidentských volieb Robert Fico.

Prvý prieskum volebných preferencií z prelomu apríla a mája, ktorý rátal s Procházkovou novou stranou, Ficovi dáva za pravdu.

Sieť by podľa agentúry Polis na prelome apríla a mája volilo 11,5 percenta voličov. Strana bývalého člena KDH, ktorej logo a názov predstavili iba pred týždňom a pol, by vo voľbách vďaka tomu skončila druhá.

„Je to slušný štart, ktorý nás zaväzuje a dáva nám dôvod zamakať na ďalšom raste dôvery,“ reagoval Procházka. „Ak však máme urobiť to, čo treba, budeme vo finále potrebovať väčšiu silu.“

Najväčšiu podporu si stále drží Smer, získal by 38,3 percenta.

Keď v roku 1999 Fico stranu založil, v prvom prieskume agentúry Focus bodoval so ziskom 10,8 percenta.

Stratilo KDH aj Matovič

Šéf Polisu Ján Baránek upozorňuje, že slušný výsledok Siete by mali potvrdiť aj ďalšie prieskumy, inak môže ísť čiastočne len o dozvuky z prezidentských volieb.

„No ukazuje sa, že prichádza ku generačnej zmene v politike,“ vraví Baránek. „Ľudia stratili trpezlivosť s tradičnými pravicovými stranami.“

Voličov sa pýtali na to, koho by volili, ak by sa voľby konali tento víkend. V Procházkovom prípade uznávali, keď voliči povedali „Sieť“ aj „stranu Rada Procházku“.

Strana Sieť uspela na úkor KDH a čiastočne aj Obyčajných ľudí (OĽaNO) Igora Matoviča.

Kým v minulých prieskumoch KDH získavalo okolo desať percent, teraz by malo iba sedem.

„Je možné, že je to reakcia na prezidentské voľby,“ myslí si podpredseda hnutia Július Brocka. V nich získal Procházka 21 percent, zatiaľ čo kandidát KDH Pavol Hrušovský iba tri.

„No keďže KDH z prezidentských volieb vyvodilo dostatočné konzekvencie, som presvedčený, že sa vráti k pôvodným preferenciám. Naša misia sa zďaleka nekončí,“ presviedča Brocka.

Nova: Počkajme na voľby

Predseda OĽaNO Matovič sa nebojí, že by mu Procházka prebral voličov, ktorí medzi stranami hľadali niečo nové a doteraz volili jeho.

„Sieť by mala loviť ryby, takže niektoré zblúdené ryby sa asi do nej chytili,“ hovorí Matovič.

„Ale my robíme politiku dostatočne úprimne na to, aby sa naši voliči, aj keď možno na chvíľu niektorí zablúdení, vrátili k nám.“

Prieskum nechcela komentovať ani Nova Daniela Lipšica, ktorá by podľa neho nemala šancu dostať sa do parlamentu.

„Výsledky každého prieskumu dokážu preveriť len voľby, tie najbližšie budú do Európskeho parlamentu, potom sa ukáže,“ vraví podpredseda strany Gábor Grendel.

Podobný názor má aj predseda SDKÚ Pavol Frešo. „Rozhodnú voliči.“

Lídrom ľavice je Fico

Polis sa ľudí pýtal aj to, koho považujú za lídra pravice. Procházku, ktorý o sebe radšej hovorí ako o „gazdovi“, spomenulo 22 percent opýtaných.

Za bývalým prezidentským kandidátom skončili Béla Bugár (12 percent) a Ján Figeľ (9 percent).

Medzi ľavicovými politikmi je vedúca osobnosť oveľa jednoznačnejšia. Až dve tretiny za lídra ľavice označili Fica, pre asi 23 percent je lídrom minister vnútra a podpredseda Smeru Robert Kaliňák.

V rebríčku dôveryhodnosti vedie Fico (26 perecent), druhý je Procházka (21 percent)

Za najdôveryhodnejšieho označili respondenti Fica (26 perecent), druhý je Procházka (21,5 percenta) a tretí Andrej Kiska (13,5 percenta).