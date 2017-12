Výbor schválil troch kandidátov na ústavného sudcu

Pri prvej voľbe sa podarilo zvoliť päť zo šiestich kandidátov. Z nich prezident vyberie troch, ktorí budú 12 rokov na Ústavnom súde.

6. máj 2014 o 14:34 TASR

BRATISLAVA. Ústavnoprávny výbor Národnej rady v utorok schválil trojicu kandidátov na sudcu Ústavného súdu.

Na tento post kandidovali vysokoškolský pedagóg Ján Drgonec, ktorého navrhol dekan Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave Jaroslav Ivor, advokát Pavol Malich (navrhol ho predseda KDH Ján Figeľ) a predseda senátu na Krajskom súde v Košiciach Juraj Sopoliga (nominant prezidentky Združenia sudcov Slovenska Dany Bystrianskej).

Autor 18 právnických kníh Drgonec bol kandidátom aj pri prvej voľbe, v ktorej sa podarilo zvoliť päť zo šiestich kandidátov. Kľúčom pri prvej voľbe podľa neho nebola odbornosť uchádzačov.

Dôvod, prečo sa rozhodol kandidovať znovu, je, aby ukázal, že ani nová voľba nebude o odbornosti, uviedol to pred členmi ústavnoprávneho výboru. Pavol Malich v minulosti už ako sudca pôsobil.

Na otázku, aký je jeho názor na antidiskriminačné žaloby sudcov, uviedol, že ako advokát by neodmietol sudcu, ktorý by si chcel takúto žalobu podať a našiel by k tomu argumenty. Myslí si, že sudcovia majú právo podať žalobu, tak ako každý iný občan.

"Na druhej strane môj osobný názor sa vôbec nemusí stotožňovať s tým, čo sudcovia na tom súde podávajú," povedal. Sudca Sopoliga momentálne pôsobí na Ministerstve spravodlivosti, kde sa podľa svojich slov podieľa na návrhoch reformy justície. Bol spoluzakladateľom Združenia sudcov Slovenska a na zasadnutí výboru okrem iného povedal, že sudcovia všeobecných súdov sú v ústavných otázkach vykresľovaní ako laici, čo podľa neho nie je pravda.

Poslancom sa 3. apríla podarilo v tajnej voľbe zvoliť piatich kandidátov na ústavných sudcov. Ich úlohou však bolo zvoliť šesť uchádzačov. Z nich následne prezident vyberie trojicu, ktorá zasadne na 12 rokov na Ústavný súd a vymení Jána Lubyho, Juraja Horvátha a Jána Auxta - funkčné obdobie im končí 4. júla tohto roku.

Za kandidátov na ústavných sudcov boli zvolení: sudkyňa Najvyššieho súdu Jana Baricová (navrhol ju predseda Najvyššieho súdu Štefan Harabin, dostala 78 hlasov), sudca Krajského súdu v Nitre Ján Bernát (navrhol ho generálny prokurátor Jaromír Čižnár, získal 78 hlasov), notár a externý vysokoškolský pedagóg Miroslav Ďuriš (navrhol ho prezident Notárskej komory Karol Kovács, 77 hlasov), predsedníčka Okresného súdu Bratislava I Eva Fulcová (nominovali ju dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského Pavol Kubíček a šéf Notárskej komory Karol Kovács, 79 hlasov) a predseda Krajského súdu v Košiciach Imrich Volkai (navrhla ho dekanka Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Gabriela Dobrovičová, 84 hlasov).