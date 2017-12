Lipšic kritizuje vládu za materiál k Rusku, Smer jeho pravosť popiera

Daniel Lipšic ukázal materiál, ktorý spomína hrozbu sankcií, ale nerieši závislosť od Ruska.

BRATISLAVA. Poslanec a exminister vnútra Daniel Lipšic (Nova) poskytol médiám údajný vládny materiál, ktorý analyzuje možné dopady sankcií Európskej únie na Rusko.

V dokumente sa nespomína, ako chce Slovensko riešiť závislosť armády od Ruska a vláda navyše podľa Lipšica nerobí nič nič ani pre to, aby zabezpečila náhradného dodávateľa jadrového paliva.

Ministri Robert Kaliňák a Martin Glváč (obaja Smer) popreli pravosť dokumentu.

Podľa Glváča sa navyše Slovensko na sankcie pripravuje.

Zbraňové komponenty od Ruska

Materiál podľa Lipšica konštatuje, že prípadným zbrojným embargom na Rusko dôjde k narušeniu obranyschopnosti štátu a záväzkov Slovenska voči NATO.

"Nehovorí vôbec, čo rezort obrany s týmto chce urobiť a práve naopak jeden z hlavných oligarchov Smeru ďalej pokračuje vo svojich obchodoch s Ruskou federáciou v oblasti obranného priemyslu," povedal Lipšic.

Podľa neho sa zdá, akoby záujem na obchodoch so zbraňami prevažoval nad záujmom Slovenska diverzifikovať obranný priemysel.

"Ak by došlo ku konfliktu, neviem si predstaviť, že by nám Ruská federácia dodávala zbraňové komponenty, to je predsa nezmysel," dodal Lipšic.

V materiáli sa píše, že strednodobým cieľom v tejto oblasti musí byť prehodnotenia závislosti Slovenska na výrobkoch obranného priemyslu z Ruska, vrátane náhradných dielov.

Podľa Lipšica treba pripraviť krátkodobý plán diverzifikácie zbrojných leteckých, protiraketových aj pozemných systémov.

Náhrada jadrového paliva

Materiál sa tiež zaoberá otázkou dodávky jadrového paliva z Ruska.

Lipšic informoval, že v dokumente sa konštatuje, že v prípade prerušenia dodávok Slovensko nemá zabezpečeného náhradného dodávateľa a podľa ministerstva hospodárstva ide o procedúru, ktorá trvá dva až tri roky.

"To je samozrejme klamstvo," vyhlásil Lipšic.

Podľa neho mnohé krajiny, ktoré majú jadrové elektrárne s ruským reaktorom, už majú zabezpečenú dodávku paliva z iných krajín. "Slovensko v tejto veci zatiaľ neurobilo vôbec nič."

Na výbore chcú ministrov

Lipšic zopakoval, že spolu s ďalšími opozičnými poslancami sa rozhodli zvolať zasadnutie Výboru pre obranu a bezpečnosť, na ktorom sa budú zaoberať otázkou obranyschopnosti štátu a energetickej bezpečnosti.

Na zasadnutie výboru podľa neho chcú predvolať ministra hospodárstva Tomáša Malatinského a ministra obrany Martina Glváča.

"Aby sme mohli zaviazať ministra obrany, pokiaľ sa na tom zhodneme, aby predložil výboru veľmi konkrétny harmonogram toho, akým spôsobom chce v tejto situácii pre Slovensko diverzifikovať zbrojné systémy," uzavrel Lipšic.