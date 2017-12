Chybou prokurátora sa dostal na slobodu sýkorovec Jašter

Prokurátor špeciálnej prokuratúry predlžoval väzbu oneskorene. Chyba ho mrzí, zrejme dostane trest.

BRATISLAVA. Chybou prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry sa dostal z väzby na slobodu Michal Blažíček prezývaný Jašter.

Významnejšieho člena bratislavskej skupiny sýkorovcov v minulosti zbavili spod obžaloby z vraždy študenta Daniela Tupého.

Blažíček bol vo väzbe za drogovú trestnú činnosť a za zosnovanie, podporovanie a založenie zločineckej skupiny od začiatku minulého roka.

Koncom apríla tohto roka ho musel prepustiť na slobodu Špecializovaný trestný súd v Pezinku, keďže prokurátor podal návrh na predĺženie lehoty väzby oneskorene.

"Veľmi ma to mrzí. Stalo sa to po prvý raz," povedal prokurátor. To, že ide o prvé podobné pochybenie, potvrdili agentúre TASR viaceré nemenované zdroje.

"Pochybenie prokurátora v tejto veci však nemá vplyv na meritórne rozhodnutie v tejto trestnej veci. Špeciálny prokurátor po oboznámení sa so všetkými skutočnosťami, ktoré viedli k tomuto, pre Úrad špeciálnej prokuratúry výnimočnému pochybeniu, vykoná všetky opatrenia, aby sa takéto pochybenie v budúcnosti nezopakovalo," povedala hovorkyňa Generálnej prokuratúry Andrea Predajňová.

Voči prokurátorovi plánuje špeciálny prokurátor Dušan Kováčik vyvodiť disciplinárnu zodpovednosť a o prijatých opatreniach informovať generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára.

Viaceré médiá vlani informovali, že Blažíček sa vlani neúspešne pokúsil vo väzbe o samovraždu.