Strany samy určia, kto ich skontroluje

Vznikne osobitný orgán na kontrolu peňazí v politike. Väčšinu jeho členov navrhnú parlamentné strany.

8. máj 2014 o 20:46 Michal Piško

Nezávislosť majú kontrole dodať zástupcovia súdov, prokuratúry a NKÚ.

BRATISLAVA. V piatok uplynulo presne 400 dní od vypršania záväzku všetkých parlamentných strán, že do roka po parlamentných voľbách presadia sprísnenie financovania strán a volebných kampaní.

Na to ich ešte pred voľbami v roku 2012 vyzvala Transparency International Slovensko a ďalšie mimovládne organizácie.

Ministerstvo vnútra síce napokon vlani v auguste s meškaním nový volebný kódex do parlamentu predložilo, no jeho schvaľovanie sa po sporoch strán viackrát odkladalo. Poslanci by ho preto mali schvaľovať až tento mesiac.

Odkladala sa aj účinnosť zákona. Pôvodne sa ním mali riadiť už marcové prezidentské voľby.

„Na žiadosť opozície zasiahne až parlamentné voľby 2016,“ povedala Marta Fabiánová z ministerstva vnútra.

Mimovládne organizácie návrh zákona kritizovali aj za to, že sa vyhýbal najdôležitejšiemu záväzku. Tým bolo vytvorenie nezávislého orgánu pre dohľad nad financovaním strán i kampaní. Dnes tieto úlohy patria parlamentným výborom a ministerstvu financií, ktoré ovládajú politici. Kontrola tak býva formálna.

Obavy z nominácií

Nový zákon Čo navrhujú Štátnu komisiu pre voľby a kontrolu financovania politických strán majú tvoriť 10 zástupcovia parlamentných strán, po jednom delegátovi budú mať Ústavný a Najvyšší súd, Generálna prokuratúra a Najvyšší kontrolný úrad

Členovia komisie budú dostávať plat vo výške 1,5 násobku priemernej mzdy.

Ministerstvo napokon ustúpilo a parlamentné strany sa dohodli na pozmeňovacom návrhu, ktorý by mal vytvoriť novú Štátnu komisiu pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Tá bude fungovať počas celého volebného obdobia a nahradí ústredné volebné komisie, ktoré vznikali pred voľbami.

Komisia bude voľby riadiť, kontrolovať bude aj financovanie strán a kampaní. Bude ukladať pokuty za vedenie kampane či zverejňovanie prieskumov mimo vyhradeného obdobia, a to až do výšky 300-tisíc eur.

O ostatných pokutách bude rozhodovať ministerstvo vnútra, komisia bude odvolacím orgánom.

Či bude nová komisia naozaj nestranná, bude záležať na kvalite jej členov, upozorňuje šéf Transparency International Gabriel Šípoš.