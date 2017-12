Kiska zverejnil Gašparovičovu odmietavú odpoveď

Ivan Gašparovič odmietol žiadosť Andreja Kisku o stretnutie, núka mu neformálnosť.

9. máj 2014

Prezident už mal problém stretnúť sa s Ivetou Radičovou aj Rudolfom Schusterom.

BRATISLAVA. Prezident Ivan Gašparovič nerád debatuje o prechode moci. Po Rudolfovi Schusterovi a Ivete Radičovej to teraz ukázal aj svojmu nástupcovi Andrejovi Kiskovi.

Prezident po viac ako mesiaci odpovedal na Kiskovu žiadosť o stretnutie odmietnutím. Odpoveď nechcel zverejniť, sprístupnil ju až Kiska.

Núka rady. V budúcnosti

Gašparovič v liste odmietol s Kiskom preberať „politické otázky, o ktorých priebežne informujete prostredníctvom médií“. Pokračuje, že jeho kancelária urobí všetko pre odovzdanie úradu.

„Zároveň však nevylučujem pred inauguráciou naše neformálne stretnutie a už teraz vyjadrujem pripravenosť kedykoľvek v budúcnosti stretávať sa s vami ku konzultáciám o akýchkoľvek dôležitých témach,“ napísal prezident.

Gašparovič mal problém odpovedať na list už v roku 2010 čerstvo zvolenej nádejnej premiérke Ivete Radičovej. Najskôr neakceptoval jej fax a potom jej list na podateľni paláca zablúdil a stretnutie tak odkladali.

Vôbec sa Gašparovič nestretol v roku 2004 po voľbách so svojím predchodcom Schusterom. „Pán Gašparovič sa cítil, že všetko pozná a nič nepotrebuje, predsa len bol dlhoročným predsedom parlamentu,“ spomínal dávnejšie Schuster.

Schuster nerozumie

V piatok Schuster povedal, že prezidentov postoj ku Kiskovi nechápe. „Takéto stretnutie nemôže predsa ničomu a nikomu uškodiť.“ Schuster hovorí, že so svojím predchodcom Michalom Kováčom sa stretol ešte pred inauguráciou a mali dobrý vzťah.

Gašparovičovo naťahovanie času považuje za prejav neúcty. „Keby ma on požiadal o stretnutie, určite by som ho nenechal tak dlho čakať. Nemal by som s tým najmenší problém. Určite by som sa s ním čo najskôr stretol.“

Gašparovičov hovorca Marek Trubač vysvetľuje, že Kiska sa niekoľkokrát pre médiá vyjadril, že na stretnutí chce hovoriť najmä o právomociach, ktoré má súčasný prezident. Kiska v piatok už viac nechcel odpoveď komentovať.

Politológ: Skrytá výčitka

Z obsahu Gašparovičovho listu dobrá vôľa nevyplýva, myslí si politológ Ján Baránek.

"Je tam skrytá výčitka, že budúci prezident komunikuje cez médiá a hlavný odkaz je, že nevidí nutnosť riešiť s ním veci," hovorí Baránek.

Výčitka nie je podľa Baránka na mieste. "Na jednej strane mu vyčíta, že komunikuje cez médiá a na druhej strane sa s ním nestretne. To nemá logiku," zhodnotil.

"Gašparovič nám aj Kiskovi vlastne povedal, že nie je ochotný prekročiť svoj tieň a bude konať spolitizovane až do záveru," dodal Baránek.