Kaliňák zvažuje, že dopravné pokuty pustí súkromníkovi

Najviac policajných zásielok dostali majitelia áut za rýchlu jazdu.

9. máj 2014 o 20:58 Matej Dugovič

BRATISLAVA. Pokuty už vodiči nedostanú len na ceste, pár mesiacov chodia aj poštou. Policajti sa zatiaľ iba rozbiehajú, rýchlosť merajú iba ručnými radarmi.

Pokuty chodia domov vďaka tomu, že od januára polícia využíva objektívnu zodpovednosť. Ak vodiča neprichytia na mieste, ale ho napríklad zachytí radar, zodpovedný je majiteľ auta.

PPP radary

Nateraz polícia vyberie poštou v priemere menej ako 150 pokút týždenne. Hovorca ministerstva vnútra Ivan Netík to vysvetľuje tak, že systém nie je automatizovaný. Na to by potrebovali odhadom 30 miliónov eur, zatiaľ ich v rozpočte nemajú.

Ministerstvo zvažuje, že ak nenájde peniaze, prenechá meranie rýchlosti a posielanie pokút firme.

„Analyzuje sa možnosť, či sa vydať cestou, aby celý systém vybudovala súkromná firma, ktorá by ho potom prevádzkovala ako PPP projekt,“ hovorí Netík. Zákon nateraz dovoľuje vyberať pokuty iba štátu.