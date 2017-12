Deti v polepšovniach hladujú. Pozrite si, čo im pripravia za tri eurá na deň

Ombudsmanka žiada zvýšenie limitov na stravu pre deti, Smer nevylúčil prieskum.

12. máj 2014 o 16:39 TASR, Rudolf Sivý

BRATISLAVA. Jedno vajíčko natvrdo, malá reďkovka a dva rožky, banán, varené kuracie kúsky so zemiakmi bez zeleniny a omáčky, akciový jogurt a tvarohová nátierka s cesnakom a dvoma krajcami chleba.

Tak vyzerá strava detí v reedukačných centrách, ktoré majú na dieťa od 11 do 15 rokov 2,43 eura.

Ombudsmanka Jana Dubovcová takýto balíček v pondelok priniesla poslancom parlamentného školského výboru.

Päť jedál za tri eurá

Verejná ochrankyňa práv tvrdí, že deti v polepšovniach trpia hladom. „Strava nemôže byť výchovný prostriedok,“ vyhlásila pred poslancami.

„Vo všetkých centrách, kde som bola, sa deti sťažovali na hlad,“ hovorí Dubovcová. Vlani ich navštívila deväť.

Reedukačné centrá, ktoré z takej nízkej sumy poskladajú jedálne lístky, podľa ombudsmanky podávajú kúzelnícke výkony, od štátu totiž dostávajú okolo troch eur na chovanca.

Pre deti od 11 do 15 rokov je to 2,43 až 2,87 eura a pre 15­ až 19­-ročných je to 2,58 až 3,01 eura.

Zabezpečiť im musia raňajky, desiatu, obed, olovrant, večeru a neskorú večeru.

Od ministerstva školstva aj ministra financií žiada, aby zvýšili normatív na celodennú stravu o euro.

Večerná nervozita

Za pravdu ombudsmanke dávajú aj riaditelia polepšovní. „Večer nám často hovoria, akí sú hladní,“ priznáva riaditeľ reedukačného centra v Hlohovci Viktor Vicena.

V domove majú 42 detí, prevažne chlapcov vo veku od 15 do 18 rokov. Na stravu pre jedného dostávajú 3,01 eura. „Stačí to iba na zabezpečenie najzákladnejších potravín. Jedlá, ktoré by chlapcov viac nasýtili, si nemôžeme dovoliť,“ tvrdí Vicena.

Chlapci si tak dokupujú jedlo z vreckového. Aj pre hlad vzniká medzi rovesníkmi napätie. „Večer sú podráždení a niektorí to nahrádzajú aj fajčením,“ opisuje Vicena.

Máli sa aj deťom v reedukačnom centre vo Veľkých Levároch. V špeciálnom zariadení je 48 chlapcov. „Celodenný finančný limit na stravníka máme 2,99 eura,“ hovorí riaditeľ detekčného centra Miloš Kurina.

Sťažnosti na hlad zatiaľ podľa Kurinu nemali. „Variť päť chodov denne za minimálne finančné náklady sa určite prejaví na kvalite a hodnotách stravy. Pravidelne vidím, ako si chlapci dopĺňajú stravu z vreckového,“ vysvetľuje Kurina.

Hladovať by nemali

Predseda školského parlamentného výboru Mojmír Mamojka (Smer) situáciu v polepšovniach dramaticky nevidí.

„Nie som odborník, ale keby to poctivo zjedli, tak hladovať určite nebudú.“ Po vypočutí ombudsmanky nevylúčil poslanecký prieskum. „Niektoré veci treba vidieť na vlastné oči.“

Ministerstvo školstva v pondelok neodpovedalo, či plánujú zvýšiť limity na stravu pre deti v polepšovniach. Dávky mäsa sú podľa nich v súlade s odporúčanými výživovými dávkami.