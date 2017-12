Alergikom majú pomôcť obce, mohli by kosiť aj cudzie pozemky

Štát v boji proti inváznym rastlinám zlyháva, tvrdí exminister József Nagy.

12. máj 2014 o 20:12 Michal Piško

BRATISLAVA. Pochádza zo Severnej Ameriky, dorastá až do výšky dvoch metrov a každá z nich dokáže vytvoriť až dvetisíc plodov.

Ambrózia palinolistá sa na Slovensko dostala v polovici 19. storočia s poľnohospodárskymi plodinami a postupne zaplienila mnohé oblasti Slovenska.

Tisíckam alergikov táto invázna rastlina spôsobuje slzenie očí, bolesti hlavy či astmu, škodlivý vplyv má i na okolitú prírodu, narušuje aj chodníky či základy budov.

Ministerstvo životného prostredia preto vlani presadilo zmenu zákona o ochrane prírody, ktorý vlastníkom pozemkov nariaďuje na vlastné náklady túto i ďalších šesť inváznych rastlín zničiť.

Ak to neurobia, hrozí im pokuta až do výšky 3319 eur a pri právnických osobách do 9958 eur.

Iba na papieri

Invázne druhy ambrózia palinolistá

pohánkovec (krídlatka)

slnečnica hľuznatá

boľševník obrovský

netýkavka žliazkatá

zlatobyľ kanadská

zlatobyľ obrovská

„Zákon nepriniesol žiadny pokrok v odstraňovaní inváznych rastlín, najmä alergénnej rastliny ambrózie palinolistej,“ tvrdí už pol roka od účinnosti zákona bývalý minister životného prostredia József Nagy z Mosta-Hídu.

Dôvodom jeho kritiky je, že zákon platí iba na papieri a Štátna ochrana prírody a okresné úrady nemajú dostatok peňazí ani personálnych kapacít, aby na odstránenie buriny dohliadli.

Nagy navrhuje, aby aspoň ambróziu mohli na pozemkoch nezodpovedných vlastníkov likvidovať aj obce. Náklady by potom vlastníkovi vyúčtovali.