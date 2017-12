Bugár a Žitňanská sú na bilbordoch, hoci v eurovoľbách nekandidujú

Strany nasadili do kampane pred eurovoľbami svojich lídrov, aj keď nekandidujú.

12. máj 2014 o 20:47 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Nechcú ísť do Bruselu, len lákajú na svoju tvár. Na bilbordoch k eurovoľbám sú v Bratislave predseda Mosta­-Híd Béla Bugár a nová členka strany Lucia Žitňanská.

„Voľme silných kandidátov do Európskeho parlamentu 24. mája 2014,“ píše sa na bilborde, na ktorom je Bugár so Žitňanskou. Strana vysvetľuje, že to je výzva pre občanov, aby prišli voliť.

Líder kandidátky Zsolt Simon na plagátoch s nimi nie je, na iných bilbordoch je sám.

V iných mestách a regiónoch Slovenska sú na bilbordoch Mosta-­Híd jednotliví kandidáti strany do europarlamentu aj Simon.

Smer pózuje v bielych košeliach

Lídra strany na bilbordy nasadil aj Smer. Premiér Robert Fico pózuje v bielej košeli s lídrom eurokandidátky Smeru a dnešným eurokomisárom Marošom Šefčovičom.