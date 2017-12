Výborom prešlo zníženie energetickej a vojenskej závislosti od Ruska

Najväčší problém máme podľa Daniela Lipšica s jadrovým palivom. Ministerstvá tvrdia, že na diverzifikácií už pracujú.

13. máj 2014 o 13:43 SITA

BRATISLAVA. Slovensko bude diverzifikovať dodávky energií a vojenského materiálu, aby v týchto oblastiach nebolo výhradne závislé na Rusku.

Vyplýva to z uznesenia, ktoré v utorok prijal parlamentný brannobezpečnostný výbor.

"Ministerstvo hospodárstva má zabezpečiť jednak energetickú bezpečnosť, jednak vo vzťahu k jadrovému palivu, to je najväčší problém. Slovensko dnes nemá veľký problém s plynom a ropou, ale s jadrovým palivom pre naše jadrové elektrárne, ktoré je čisto ruské," povedal po rokovaní výboru nezaradený poslanec Daniel Lipšic.

Minister obrany Martin Glváč by podľa uznesenia mal zabezpečovať akvizície vojenského materiálu prioritne z krajín Európskej únie a NATO.

"My sme dnes absolútne závislí na dodávkach ruskej techniky, najmä leteckej techniky, to tiež nie je dobré, potom nie sme nezávislí a suverénni, ale sme závislí na inom štáte," dodal opozičný poslanec.

Pozornosť by sa mala začať venovať aj rozšíreniu prepravnej kapacity ropovodu Adria. Pri plyne by sa malo rokovať o predĺžení zmlúv s európskymi dodávateľmi o dodaní plynu v čase krízy.

S Migmi pomôžu susedia

Minister obrany s ministrom hospodárstva podľa vlastných slov už teraz robia všetko pre to, aby diverzifikovali dodávky energií a vojenského materiálu tak, aby Slovensko bolo čo najmenej závislé na dodávkach z Ruska.

Počíta s tým aj koncepcia vzdušných síl, ktorú v stredu predloží Glváč na bezpečnostnú radu a vládu. "Budeme v prvom rade spolupracovať s krajinami EÚ a NATO," konštatoval minister obrany.

Ak by Rusko prestalo pre konflikt s Ukrajinou robiť servis slovenských Migov, po dohode by mohli mať servis v Poľsku alebo do roku 2016 by nám nebo pomohlo strážiť susedné Česko.

Od roku 2016 by sme mali mať prenajaté nové stíhačky neruskej výroby na základe prenájmu letových hodín.

Malatinský: Riešime to

Minister hospodárstva Tomáš Malatinský konštatoval, že rezort pripravuje diverzifikáciu jadrového paliva.

"Netýka sa to len Slovenska, dotknuté sú všetky štáty, ktoré prevádzkujú jadrové bloky takéhoto typu, pre ktoré výrobca jadrového paliva je len v Ruskej federácii. Máme spoločnú stratégiu, ktorou to chceme vyriešiť," poznamenal.

Podľa jeho slov o tom bude diskutovať aj komisia na pôde Európskej únie. Minister odhaduje, že jadrové elektrárne by bez nových dodávok vedeli fungovať ešte asi rok.

Veľký dôraz na diverzifikáciu trás kladie rezort aj pri plynových trasách alebo trasách na prepravu ropy.

"Riešime to s ostatnými členskými štátmi, ale vieme dnes prepravovať aj inými trasami ako z východu," dodal Malatinský.