Simon: Ukážem somariny, ktoré nie sú z Bruselu, ale od nás

Most­-Híd do boja o europarlament vyslal Zsolta Simona a ďalších troch poslancov.

13. máj 2014 o 19:00 Miroslav Kern

Dnes si môžete prečítať prvý z rozhovorov, v ktorých sa SME rozpráva s lídrami kandidátok do Európskeho parlamentu. Podpredseda Mosta­-Hídu ZSOLT SIMON hovorí, že odchod do Bruselu by nebral ako ústup do ústrania.

Nie sú eurovoľby reálnym koncom vašej veľkej politickej kariéry? Ak prejdete, už nebudete prvoligovým hráčom v slovenskej politike.

„Prečo si to myslíte?“

Lebo to tak s europoslancami vždy dopadlo.

„Toho sa neobávam, lebo úloha a pozícia Európskeho parlamentu sa od úpravy Lisabonskej zmluvy zmenila. To si mnohí neuvedomujú. Pred 12 rokmi som sa stal ministrom, lebo bolo treba niekoho obetovať aj z SMK na post po ministrovi Koncošovi, ktorý nezvládol úlohu. Aj v tejto chvíli sa na to pozerám ako na novú šancu.“

Ani jeden z europoslancov nie je na Slovensku veľkým politickým hráčom. Jediným podpredsedom strany je Maňka.

„Mnohí nevyužívajú možnosti, ktoré Európsky parlament dáva. Brusel sa využíva skôr ako zaklínadlo, na ktoré možno hodiť všetko zlé, čo sa v tejto krajine deje. Mojou úlohou by malo byť ukázať občanom aj to, aké somariny, ktoré od nás Brusel nevyžaduje, prijíma slovenský parlament. A je ich veľa.“

video //www.sme.sk/vp/29911/

Aj zo starých krajín ide do europarlamentu veľa politikov na dôchodok. Bola to vaša vízia alebo vás strana poverila?

„Po voľbách 2012 som uvažoval, čo s kariérou a rozhodol som sa, že to skúsim v eurovoľbách. Videl som, že aj strana potrebuje kandidáta, ktorý dokáže osloviť voličov a predseda strany predsa nemôže odísť zo Slovenska. A keďže som mal najviac preferenčných hlasov po ňom, považoval som to aj za najlepší krok pre stranu.“

Hovoríte, že predseda strany nemôže odísť do Bruselu. Za SaS kandiduje Sulík.

„Tu by som dal tri bodky na označenie strany alebo politika, ktorý povalí svoju vlastnú vládu.“

Predpokladám, že vašou hlavnou témou bude poľnohospodárstvo. Čo robí Únia dobre a čo zle?