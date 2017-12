Kisku čaká premiéra na Globsecu, taký kľúčový termín ešte nemal

Mesiac pred nástupom do úradu si prezident vypočuje zahraničné autority. Bude sa hovoriť hlavne o Ukrajine.

13. máj 2014 o 20:51 Miriam Zsilleová

BRATISLAVA. Andrej Kiska sa mesiac pred oficiálnym nástupom do úradu prezidenta predstaví vo svete zahraničnej politiky - v Bratislave sa v stredu začína bezpečnostná konferencia Globsec.

Vo štvrtok si osobne vypočuje prejav generálneho tajomníka NATO Andersa Fogha Rasmussena.

Neformálne sa plánuje stretnúť s niektorými hosťami konferencie, podľa jeho poradcu pre zahraničnú politiku Martina Bútoru ešte dohadujú termíny.

Príprava na funkciu

sveta od Spojených štátov cez Čínu a Japonsko po Nový Zéland, predstavitelia z EÚ a NATO, rekordných 180 novinárov zo 40 krajín, vlastný tím niekoľkých korešpondentov prvý raz vyslala globálna agentúra AP.

Globsec je pre filantropa, podnikateľa a novozvoleného prezidenta, ktorý sa doteraz nevenoval zahraničnej politike, príležitosťou zoznámiť sa s významnými politikmi a vypočuť si názory expertov.

Hlavnou témou konferencie zaraďovanej expertmi do päťky najvýznamnejších na svete je kríza na Ukrajine.

V Bratislave sa stretnú premiéri Visegrádskej štvorky, námestníčka amerického ministra zahraničných vecí Victoria Nulandová, bývalý ekonomický poradca ruského prezidenta Vladimira Putina Andrej Illarionov, švédsky šéf diplomacie Carl Bildt či expert na národnú bezpečnosť a spravodajské služby George Friedman.

„Je to dôležitá globálna konferencia, akých na Slovensku nemáme veľa, a príde na ňu veľa významných hostí. Je to dobrá príležitosť pre Andreja Kisku, ktorý má záujem o zahraničné, politické a bezpečnostné otázky a je to šanca na prípravu na výkon jeho funkcie,“ hovorí Bútora.