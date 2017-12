Sulík zopakoval, že predsedom SaS je zrejme naposledy

Sľub nekandidovať do europarlamentu Richard Sulík nesplnil, o zmene lídra strany hovorí ako o nutnosti.

14. máj 2014 o 9:28 TASR

BRATISLAVA. Líder SaS Richard Sulík zatiaľ trvá na svojom skoršom výroku, že na čele liberálov stojí posledné funkčné obdobie.

Druhý mandát mu vyprší v roku 2017, SaS vtedy bude viesť osem rokov. Podľa svojich slov nechce, aby stranu postihol osud napríklad Mečiarovho HZDS.

V stredu sa tak vyjadril pre agentúru TASR.

"Takúto obmenu potrebujeme. Nehovorím, že to takto bude na sto percent, ale zatiaľ to tak vnímam," deklaroval.

Na margo svojho nástupcu uviedol, že v strane je niekoľko schopných ľudí. "Teraz ten kolektív funguje naozaj dobre, sme dobrá partia. Viacero ľudí vie o všetkom, čo sa v SaS deje. Je tam niekoľko ľudí, ktorí by okamžite vedeli byť nástupcami."

Sulík pred rokom, v čase, keď kandidoval na post lídra SaS, vyhlásil, že kandiduje naposledy a nebude sa ani uchádzať o funkciu europoslanca. Druhú časť napokon nesplnil.

"Bolo to v čase, keď ešte u nás boli odídenci a Jozef Kollár sa vtedy viackrát vyjadril, že aj keď sa nestane predsedom, ostane v SaS. Ja som vedel, že má eminentný záujem kandidovať do europarlamentu a považoval som za nesprávne, aby dvaja ľudia zo SaS, ktorí sa venujú ekonomike a verejným financiám, kandidovali do europarlamentu. Plánoval som tiež prenechať mu post lídra kandidátky. Keďže mesiac po tom všetci odišli, situácia sa zmenila," vysvetlil zmenu postoja.