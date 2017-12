Vláda schválila obmenu lietadiel a vrtuľníkov v armáde

Podrobnosti výmeny strojov zostávajú utajené. Časť plánov chcú riešiť partnerstvom s ďalšími štátmi.

BRATISLAVA. Najneskôr v lete by mohol začať výber dodávateľa, od ktorého si prenajmeme letové hodiny na nových stíhačkách. Tie by mali nahradiť súčasné lietadlá typu MiG-29.

Začína sa aj nákup nových vrtuľníkov. Informoval o tom minister obrany Martin Glváč.

Vláda totiž povolila obmenu vojenských lietadiel a vrtuľníkov a schválila Koncepciu vzdušných síl.

Rozhodnú vojaci

Dokument v stredu ministri prerokovali v utajenom režime, podrobnosti výmeny letového parku nezverejnili.

„Je to zásadný materiál, ktorý hovorí, aké sú priority, čo vieme robiť a čo potrebujeme, čo musíme robiť,“ zrekapituloval koncepciu minister obrany Martin Glváč.

Materiál hovorí o budúcnosti nadzvukového letectva, vrtuľníkov či protivzdušnej obrany.

„Na čo máme a načo nemáme peniaze a akým spôsobom musíme začať akvizičný proces,“ dodal Glváč.

Po schválení vládou sa tento proces presunie na vojakov, ktorí definujú technické podmienky.

Obstarávanie plánujú postupne, tak, ako im to dovoľuje rozpočet. „Vieme to zatiaľ robiť z tých finančných prostriedkov, ktoré sme zosekali z iných sektorov," hovorí Glváč.

Minister pripúšťa, že u niektorých prostriedkov vzdušných síl pristúpime na medzivládnu dohodu. Najprv by urobili prieskum trhu, či by takým postupom ušetrili.

V prípade nadzvukového lietadla by to mohla byť dvojstranná, možno trojstranná dohoda. Glváč však toto nepovažuje za svoju úlohu, musia to posúdiť právnici a ekonómovia.

So Spartanom Glváč čaká

V koncepcii sa hovorí aj o nákupe taktických dopravných lietadiel. Rezort obrany má už roky vysúťažené lietadlá Spartan, ktoré však doteraz nekúpil.

„Spartan je jedna z priorít, ktorá bude tento rok, za predpokladu, že mi vojaci doložia, že tieto Spartany budú využívané aj v rámci širšej spolupráce krajín, to znamená Česko, prípadne Poľsko,“ povedal Glváč.

Tiež uviedol, že rezort potrebuje nové vojenské autá preto, že Slovensko sa zapojí do bojovej skupiny EÚ, zloženej z vojakov štátov V4, ktorá má mať pohotovosť v prvej polovici roku 2016.

„Myslím si, že to má byť veľmi vhodné aj vzhľadom na situáciu na Ukrajine,“ povedal Glváč. Obmena by sa mala dotýkať obrnených automobilov s pohonom 4x4 aj 8x8.

Okrem áut chce vedenie rezortu obrany meniť aj osobnú výzbroj vojakov. „Hovoríme aktuálne hneď teraz, v tomto roku o začatí prezbrojovania ručnými zbraňami,“ povedal Glváč.

Bývalý minister obrany a poslanec Martin Fedor (SDKÚ) požiada šéfa rezortu obrany, aby koncepciu predstavil aj parlamentu.

„Jedno je jasné už dnes: rezort obrany má plány, ale premiér hovorí, že žiadne peniaze na obranu nedá. Letectvo je jedna z najnákladnejších súčastí armády. Som všetkými desiatimi za to, aby sme sa konečne odstrihli od Rusov, ale zároveň som proti tomu, aby sme vyhlasovali veľké plány, organizovali obstarávania, ale stále nevieme, kto a z čoho to zaplatí,“ uviedol Fedor.