Kaliňák chce rozšíriť opatrenia na východnej hranici

Podľa ministra vnútra Roberta Kaliňáka je stav hranice na východe dobrý a prijaté opatrenia fungujú.

14. máj 2014 o 14:24 SITA

BRATISLAVA. Zvýšené bezpečnostné opatrenia na našej východnej hranici by sa mali do leta rozšíriť aj o ďalšie úseky hranice.

„Zatiaľ postačujú, ale máme v pláne sa ešte intenzívnejšie pripraviť, radi by sme ich rozšírili na ďalšie úseky,“ povedal po rokovaní vlády minister vnútra Robert Kaliňák. Urobiť by tak chceli do leta.

Podľa ministra Kaliňáka s výnimkou zvýšenej vyzbrojenosti a agresivity prevádzačov iným hrozbám na hranici nečelíme.

„Keď sa porátame s touto časťou organizovaného zločinu, ktorý nesúvisí s politickou situáciou, len sa im jednoduchšie pohybuje po území Ukrajiny, bude možné, aby sme opatrenia zmiernili,“ dodal.

Kaliňák tiež potvrdil, že Slovensko zatiaľ neeviduje zvýšený počet žiadostí o azyl pre situáciu na Ukrajine.

Situáciu v západnej časti Ukrajiny označil šéf rezortu vnútra za relatívne pokojnú. „Čo som mal kontakty, nedochádzalo tam ku konfliktom,“ uviedol.

Podľa jeho slov konflikt u nášho východného suseda nemá etnickú ani náboženskú podstatu. „Z toho dôvodu nie sú splnené podmienky, aby dochádzalo k nejakým násilným vysťahovaniam obyvateľov,“ povedal Kaliňák.

„V prípade, že nevznikne otvorený vojenský konflikt medzi Ukrajinou a Ruskom, vlna utečencov nemá dôvod vzniknúť,“ dodal.