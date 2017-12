Oravec zo SaS: Nie sme žiadni euroskeptici

Extrémom sú tí, ktorí chcú EÚ zrušiť, aj tí, čo viac integrovať, tvrdí Ján Oravec.

14. máj 2014 o 20:42 Dušan Mikušovič, Konštantín Čikovský, Dušan Mikušovič

EÚ musí primárne zaistiť mier vnútri, nie poslať vojakov a bojovať za celistvosť Ukrajiny, vraví v druhom rozhovore k eurovoľbám JÁN ORAVEC, líder Slobody a solidarity.

V roku 2009 ste SaS do europarlamentu nedoviedli. Prečo by sa vám to teraz malo podariť?

„Dôvod, prečo som kandidoval v roku 2009 a v roku 2014 kandidujem opäť, je v zásade rovnaký. Myslím si, že Slovensko potrebuje liberálnu politickú stranu ako soľ. SaS bola v roku 2009 nový projekt, o ktorom som si myslel, že stojí zato podporiť ho osobnou angažovanosťou. Teraz, po piatich rokoch sa dostal do rôznych problémov a ja mu chcem opäť pomôcť. Môj pokus o vstup do Európskeho parlamentu považujem aj za logické pokračovanie toho, čo robím v Bruseli už desať rokov, teda zastupujem záujmy slovenských zamestnávateľov. Či sa podarí SaS do europarlamentu doviesť, to sa ukáže.“

Prečo sa vám to vtedy nepodarilo?

„Osobne si myslím, že nám chýbali dva až tri mesiace. Strana bola založená niekoľko mesiacov pred eurovoľbami a nebolo veľa času na kampaň. Spätne to môžeme hodnotiť ako neúspech, no na druhej strane, pred eurovoľbami SaS všetci považovali za čisto internetovú stranu, ktorá nemá žiadnu reálnu šancu na úspech. Po nich ju začali brať ako reálnu stranu, s ktorou už aj analytici rátali vo svojich úvahách.“

Vtedy ste teda boli príliš noví. Nie ste dnes už príliš starí?

„Nepovedal by som, že sme príliš starí. No pád vlády, hlasovanie o eurovale či odchod časti členov boli veci, ktoré strane nepomohli. Teraz sú tu eurovoľby, ktoré sú príležitosť na dobrý výsledok aj dobrým východiskom pre voľby v roku 2016. To je aj dôvod, prečo je kandidátka SaS pozične oproti iným stranám veľmi silná. Je na nej veľký počet vysokých predstaviteľov SaS vrátane predsedu a jedným z dôvodov, prečo je to tak, je, že strana týmto voľbám prikladá veľký význam.“

Na Slovensku nie je zvykom, aby predseda strany kandidoval v eurovoľbách. Neoslabí SaS, ak bude Richard Sulík zvolený?

„Všetci nariekame, že eurovoľby mnohí považujú za voľby druhej kategórie a že je hanba, že máme na Slovensku najnižšiu účasť. Jedným zo spôsobov, ako týmto voľbám dať vážnosť, je, že budú kandidovať aj významní predstavitelia.“

Dokázal by to Sulík ťahať na dvoch frontoch? Čiže byť aj v Bruseli, aj predsedom strany?

„Myslím, že áno. Rokovacích dní priamo v Európskom parlamente je asi šesťdesiat, časovo to nie je nezvládnuteľné.“

Nemáte obavy, že vás Richard Sulík ako známejšia osobnosť prekrúžkuje?

„To sa môže stať. Myslím si, že je jasné, že prítomnosť Sulíka na kandidátke zvýši počet hlasov pre SaS ako takú. Beriem to preto ako v úvodzovkách nepríjemnú konkurenciu, ktorá prispeje k celkovému výsledku, čo je pozitívne.“

Voličov oslovujete politickým kabaretom. Niektorým sa páči, iní sa z neho smejú. Prečo v ňom nehráte hlavnú úlohu?

„Čo je hlavná úloha? Scenár kabaretu, ktorý napísal Nikita Slovák, je založený na tom, že máme jedného moderátora, to som ja, a tri scénky, v ktorých hrajú Lucia Nicholsonová a Richard Sulík. Úlohou moderátora je nielen sprevádzať ľudí večerom, ale medzi scénkami robiť aj kvíz o Európskej únii. Čiže každý tam máme svoju úlohu.“

Čiže oni sú tí zábavnejší a vy ten, ktorý to celé spája?

„Ak to tak chcete nazvať, tak pokojne áno.“

