Sudca Paluda opäť žaluje svojho šéfa Harabina

Peter Paluda žiadal preradenie. Tým, že mu Harabin napriek voľným miestam nevyhovel, údajne porušil zákon.

14. máj 2014 o 20:16 Karol Sudor

Tentokrát ide o jeho neochotu preradiť Paludu späť zo správneho do trestného kolégia napriek voľným miestam.

Paluda pôvodne strávil v trestnom kolégiu Najvyššieho súdu 16 rokov, kým ho Harabin v roku 2010 nepreradil do správneho kolégia.

Mala to byť „pomsta za to, že som od roku 2002 odhaľoval všetky jeho praktiky o tom, ako si počína. Voči viacerým sudcom začal viesť disciplinárne konania a prekladal ich ako mňa. Robil všetko možné, len aby nepripustil reformné kroky v justícii.“

Paluda tvrdí, že preradenie nemalo logiku, keďže so správnym právom nemal žiadne praktické skúsenosti.

„Už od Právnickej fakulty som sa špecializoval na trestné právo. Bolo to rešpektované na prokuratúre do roku 1994 a aj neskôr na Najvyššom súde do roku 2010.

Nedá sa, lebo je veľa práce

Podstatou aktuálneho sporu je, že Paluda sa späť do trestného kolégia opakovane nedostal ani po tom, čo sa v ňom uvoľnili miesta sudcov.

Miesto toho, aby vraj Harabin rešpektoval zákon, „vyhlásil výberové konania a miesta obsadil sudcami nižších súdov. Ako človek, ktorý sa špecializoval na trestné právo a je sudcom Najvyššieho súdu, som však mal mať prednosť a nebolo treba robiť výberové konania.“

Paluda najskôr so svojimi žiadosťami neuspel v januári ani februári 2013, keď sa dozvedel, že na miesta v trestnom kolégiu majú nastúpiť sudcovia z okresných súdov. Prvá žiadosť „bola postúpená správnemu kolégiu, hoci mnou bolo upozornené, že mu podľa zákona neprislúcha právomoc rokovať o personálnych otázkach. Kolegovia sa mi viac-menej vysmiali do očí.“

Argumentovať mu podľa jeho slov mali tým, že je tam potrebný a že si to želá Harabin.

Žiadosť zopakoval v januári 2014, keď z trestného kolégia odišli až dvaja sudcovia. Keďže Harabin na ňu opäť neodpovedal, Paluda v marci reagoval sťažnosťou. Na tú mu podpredsedníčka Najvyššieho súdu Jarmila Urbancová odpísala, že na správnom kolégiu je také množstvo práce, že ho nie je možné preložiť.

Podľa Paludu je rozhodnutie nezákonné, preto „som už reagoval žalobou. Sťažujem sa na nedodržanie ustanovení zákona, podľa ktorých som mal byť uprednostnený.“

Harabin: Nemá nárok

Štefan Harabin taký výklad odmieta. „Neexistuje žiadne zákonné ustanovenie, podľa ktorého má sudca zákonný nárok byť na základe žiadosti automaticky preradený na ním zvolený úsek. V záujme objektívnosti voči osobe kolegu Paludu, ktorý na moju osobou podal už asi desiatky podaní, som nechal podanie v zmysle zákona vybaviť podpredsedníčke Najvyššieho súdu.“

Harabin podobne ako Paludu preložil viacero svojich kritikov.

Ten vníma, že žalôb, trestných oznámení a sťažností už na Harabina podal toľko, že „ich pomaly ani neviem spočítať. Strácam sily aj záujem, lebo vidím, že rozhodovanie v justícii, kým je na jej čele Harabin, zrejme nikdy nebude, najmä v jeho osobných veciach, v súlade so zákonom. Vopred na 100 percent viem, ako budú rozhodnuté.“